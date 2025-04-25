https://ria.ru/20250425/nevrolog-2013310471.html

Врач рассказал о полезных весенних привычках

Врач рассказал о полезных весенних привычках - РИА Новости, 25.04.2025

Врач рассказал о полезных весенних привычках

Весной человеку стоит начать больше гулять, проводить время на солнце, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T04:13:00+03:00

2025-04-25T04:13:00+03:00

2025-04-25T04:57:00+03:00

общество

владимир мартынов

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Весной человеку стоит начать больше гулять, проводить время на солнце, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон", — сказал онТакже невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить достаточно воды."Весна — хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю "зависимость" от экранов, уделять время физической активности", — заключил Мартынов.

https://ria.ru/20250422/vrach-2012636693.html

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2025

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общество, владимир мартынов, здоровье - общество