В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс
Генсек НАТО Рютте не упомянул в отчете о перспективах Украины вступить в альянс
Флаг НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в НАТО, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало.
При этом в отчете достаточно много внимания уделяется сотрудничеству альянса с Киевом. В частности, упоминается, что страны НАТО предоставили помощь Украине на 50 миллиардов евро, создали специальную структуру для координации военных поставок, договорились об открытии аналитического центра, а также провели ряд заседаний в рамках Совета НАТО - Украина в разных форматах. В то же время непосредственно о подготовке Киева к вступлению в альянс в отчете речи не идет.
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В итоговой декларации саммита НАТО в июле 2024 года говорилось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. В отчете за 2023 год упоминалась декларация саммита в Вильнюсе, в которой утвержалось, что будущее Украины в НАТО, а государства-члены альянса помогут ей на этом пути.
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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