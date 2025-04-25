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В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс - РИА Новости, 25.04.2025
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18:36 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/nato-2013491173.html
В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс
В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс - РИА Новости, 25.04.2025
В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс
В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в НАТО, хотя в предыдущем... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:36:00+03:00
2025-04-25T18:36:00+03:00
в мире
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в НАТО, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало. При этом в отчете достаточно много внимания уделяется сотрудничеству альянса с Киевом. В частности, упоминается, что страны НАТО предоставили помощь Украине на 50 миллиардов евро, создали специальную структуру для координации военных поставок, договорились об открытии аналитического центра, а также провели ряд заседаний в рамках Совета НАТО - Украина в разных форматах. В то же время непосредственно о подготовке Киева к вступлению в альянс в отчете речи не идет. В итоговой декларации саммита НАТО в июле 2024 года говорилось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. В отчете за 2023 год упоминалась декларация саммита в Вильнюсе, в которой утвержалось, что будущее Украины в НАТО, а государства-члены альянса помогут ей на этом пути. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20250421/kreml-2012500074.html
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в мире, украина, россия, киев, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В отчете генсека НАТО не говорится о перспективах Украины вступить в альянс

Генсек НАТО Рютте не упомянул в отчете о перспективах Украины вступить в альянс

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. В ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в НАТО, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало.
При этом в отчете достаточно много внимания уделяется сотрудничеству альянса с Киевом. В частности, упоминается, что страны НАТО предоставили помощь Украине на 50 миллиардов евро, создали специальную структуру для координации военных поставок, договорились об открытии аналитического центра, а также провели ряд заседаний в рамках Совета НАТО - Украина в разных форматах. В то же время непосредственно о подготовке Киева к вступлению в альянс в отчете речи не идет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Песков прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
21 апреля, 12:58
В итоговой декларации саммита НАТО в июле 2024 года говорилось, что страны альянса намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. В отчете за 2023 год упоминалась декларация саммита в Вильнюсе, в которой утвержалось, что будущее Украины в НАТО, а государства-члены альянса помогут ей на этом пути.
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
НАТО обещала Украине необратимый путь в альянс, заявил Рютте
4 апреля, 14:38
 
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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