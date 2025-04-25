https://ria.ru/20250425/nato-2013300672.html
Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше, заявил Рютте
Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше, заявил Рютте - РИА Новости, 25.04.2025
Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:24:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами. "Очевидно, что тратя 2%, мы не сможем защитить территорию НАТО. Эта цифра должна быть значительно выше. Я уже говорил ранее, что она должна быть значительно выше 3%", - сказал Рютте журналистам по итогам переговоров в Вашингтоне. Его выступление транслировали американские СМИ. По его словам, такие требования к расходам основаны на расчетах. "Мы точно знаем, каких показателей нам нужно достичь, какие существуют пробелы в обеспечении безопасности территории НАТО", - сказал Рютте. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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в мире, сша, европа, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Страны НАТО должны тратить на оборону значительно больше, заявил Рютте
Генсек НАТО Рютте: страны альянса должны тратить на оборону больше 3% ВВП