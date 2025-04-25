https://ria.ru/20250425/nagrada-2013405076.html

Пять ветеранов ВОВ наградили званием "Почетный гражданин Тверской области"

Пять ветеранов ВОВ наградили званием "Почетный гражданин Тверской области" - РИА Новости, 25.04.2025

Пять ветеранов ВОВ наградили званием "Почетный гражданин Тверской области"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества вручил героям разных поколений – участникам Великой... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:07:00+03:00

2025-04-25T14:07:00+03:00

2025-04-25T14:07:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

сергей егоров

петр федоров

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ТВЕРЬ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества вручил героям разных поколений – участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции - государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба правительства региона. В пятницу звание "Почетный гражданин Тверской области" было присвоено пяти участникам Великой Отечественной войны. "Вы, наши дорогие фронтовики, отстояли Родину и разгромили нацизм, подарили нам, своим потомкам, счастье быть гражданами сильной, свободной и великой страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны на века вперед оставили пример самоотверженности, сплоченности, мужества и подлинного патриотизма. От имени всех жителей Верхневолжья сердечно благодарю вас и всех участников Великой Отечественной войны за выдающийся подвиг, благодаря которому весь мир увидел, что наш народ победить невозможно. Ваше поколение не только разгромило врага и отстояло мир на земле, но и восстановило нашу страну, наши регионы, наши города, и сделало нашу страну великой мировой державой" - приводит пресс-служба слова Рудени. Почетного звания удостоены Николай Баранов из Конаковского округа, Сергей Егоров из Калининского округа, житель Андреапольского округа Петр Федоров, а также проживающие в Твери Арсений Сухопаров и Петр Потемкин. Многие годы своей жизни фронтовики посвятили общественной работе по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. И, как подчеркнул Руденя, вырастили достойную смену – героев сегодняшнего времени. Ордена Мужества удостоен участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Эдуард Кочкин – уроженец поселка Максатиха. В ходе СВО он выполнял специальные задачи на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В числе награжденных также бойцы прославленного тверского танкового батальона "Волга". Памятного знака губернатора "За доблестную службу в Тверской области" удостоены Сергей Гатауллин, Роман Грицай, Алексей Реутов, Иван Суворов. Кроме того, также были награждены жители Верхневолжья, посвятившие свою жизнь служению Отечеству. Указом президента Российской Федерации ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен почетный гражданин Тверской области, член Ассоциации тверских землячеств Владимир Суслов, который возглавлял регион в начале 90-х годов и сделал все, чтобы сохранить экономику и социальную стабильность. Звание "Почетный гражданин Тверской области" присвоено владыке Адриану.

https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012985584.html

https://ria.ru/20250422/verkhnevolzhe-2012749576.html

https://ria.ru/20250421/proekty-2012527683.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, сергей егоров, петр федоров