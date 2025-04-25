https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013515928.html

Набиуллина оценила влияние торговых войн на Россию

Набиуллина оценила влияние торговых войн на Россию - РИА Новости, 25.04.2025

Набиуллина оценила влияние торговых войн на Россию

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о минимальном прямом влиянии торговых войн на РФ из-за низкого торгового оборота с США, для России влияние пошлин... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:15:00+03:00

2025-04-25T21:15:00+03:00

2025-04-25T21:15:00+03:00

экономика

сша

россия

китай

эльвира набиуллина

дональд трамп

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о минимальном прямом влиянии торговых войн на РФ из-за низкого торгового оборота с США, для России влияние пошлин проявляется больше косвенно - через более слабый мировой спрос и снижение мировых цен на сырьевые товары. "Торговые войны по-разному сказываются на разных странах. Это зависит от структуры внешней торговли, затрагивает ли повышение импортных пошлин США напрямую, насколько эти импортные пошлины повышаются и принимает ли страна ответные меры, поднимает ли свои пошлины на импорт из США. По сути дела от того, как устроена ее внешняя торговля. Если страна обычно экспортировала много своих товаров в США, а сейчас это из-за тарифов станет менее выгодно, то эти товары будут стараться перенаправить на внешние рынки, не всегда это возможно, но и на внутренний рынок", - сказала она в ходе пресс-конференции. По ее словам, такова ситуация у Китая и еще у некоторых стран, и поэтому государство там оказывает поддержку своим потребителям, чтобы они могли эти товары купить. "При этом неблагоприятных последствий для цен этой поддержки не будет, хотя могут быть проинфляционные последствия от ответного повышения собственных пошлин на импорт из США", - сказала Набиуллина. "У России ситуация другая. У нас объем экспорта с США незначителен. И необходимости в стимулировании внутреннего спроса взамен выпадающего внешнего спроса в этих условиях нет, так что для нас это влияние прямое минимально. Для нас влияние тарифов проявляется более косвенно, в первую очередь через более слабый мировой спрос, снижение мировых цен на сырьевые товары, и это не дезинфляционный риск, как в Японии или Китае, а вполне себе проинфляционный риск", - подчеркнула глава ЦБ. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013469449.html

https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010615909.html

сша

россия

китай

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, сша, россия, китай, эльвира набиуллина, дональд трамп, центральный банк рф (цб рф)