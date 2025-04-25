https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013439487.html

Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики - РИА Новости, 25.04.2025

Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ РФ с лекарством для экономики, заявив при этом, что курс необходимо довести до конца. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:35:00+03:00

2025-04-25T15:35:00+03:00

2025-04-25T15:35:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ РФ с лекарством для экономики, заявив при этом, что курс необходимо довести до конца. "Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика - это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство. Это, если можно сказать, рецептурный препарат, который с успехом применяли и применяют центральные банки во многих странах. Вот промедление или недостаточная дозировка - она только может усугубить состояние пациента", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. "Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство - высокая ключевая ставка - она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", - добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия