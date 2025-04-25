https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:30:00+03:00

2025-04-25T15:30:00+03:00

2025-04-25T16:06:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания."Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", — сказала она на пресс-конференции. Что касается инфляции, то она уже четыре года подряд выше цели, и это задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен, отметила Набиуллина. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием ЦБ существенно не изменились, добавила она. При этом, по словам главы регулятора, пик инфляции пройден в четвертом квартале прошлого года, но перелом и переход к снижению начнется в мае.Высокую ключевую ставку Набиуллина сравнила с лекарством для экономики."Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство: высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", — заключила она.Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне: 21 процент годовых. Она остается неизменной с октября прошлого года. При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)