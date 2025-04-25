https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:30:00+03:00
2025-04-25T15:30:00+03:00
2025-04-25T16:06:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания."Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", — сказала она на пресс-конференции. Что касается инфляции, то она уже четыре года подряд выше цели, и это задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен, отметила Набиуллина. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием ЦБ существенно не изменились, добавила она. При этом, по словам главы регулятора, пик инфляции пройден в четвертом квартале прошлого года, но перелом и переход к снижению начнется в мае.Высокую ключевую ставку Набиуллина сравнила с лекарством для экономики."Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство: высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", — заключила она.Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне: 21 процент годовых. Она остается неизменной с октября прошлого года. При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала торговые войны главным риском для российской экономики
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания.
"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", — сказала она на пресс-конференции.
Что касается инфляции, то она уже четыре года подряд выше цели, и это задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен, отметила Набиуллина. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием ЦБ существенно не изменились, добавила она.
При этом, по словам главы регулятора, пик инфляции пройден в четвертом квартале прошлого года, но перелом и переход к снижению начнется в мае.
Высокую ключевую ставку Набиуллина сравнила с лекарством для экономики.
«
"Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство: высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", — заключила она.
Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне: 21 процент годовых. Она остается неизменной с октября прошлого года. При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.