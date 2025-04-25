Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 25.04.2025 (обновлено: 16:06 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013436747.html
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:30:00+03:00
2025-04-25T16:06:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания."Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", — сказала она на пресс-конференции. Что касается инфляции, то она уже четыре года подряд выше цели, и это задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен, отметила Набиуллина. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием ЦБ существенно не изменились, добавила она. При этом, по словам главы регулятора, пик инфляции пройден в четвертом квартале прошлого года, но перелом и переход к снижению начнется в мае.Высокую ключевую ставку Набиуллина сравнила с лекарством для экономики.&quot;Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство: высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов&quot;, — заключила она.Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне: 21 процент годовых. Она остается неизменной с октября прошлого года. При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html
https://ria.ru/20250409/tsb-2010233524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Набиуллина назвала торговые войны главным риском для российской экономики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлава Центробанка России Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три главных риска для российской экономики: это охлаждение мировой экономики, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания.
"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, насколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", — сказала она на пресс-конференции.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке
Вчера, 15:11
Что касается инфляции, то она уже четыре года подряд выше цели, и это задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен, отметила Набиуллина. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием ЦБ существенно не изменились, добавила она.
При этом, по словам главы регулятора, пик инфляции пройден в четвертом квартале прошлого года, но перелом и переход к снижению начнется в мае.
Высокую ключевую ставку Набиуллина сравнила с лекарством для экономики.
«

"Мы сами сравниваем иногда высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И вот это лекарство: высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов", — заключила она.

Сегодня Банк России уже четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне: 21 процент годовых. Она остается неизменной с октября прошлого года. При этом регулятор дал нейтральный сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает с отчетом в Госдуме. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Набиуллина отчиталась о работе ЦБ и рассказала о планах регулятора на год
9 апреля, 14:03
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала