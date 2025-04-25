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В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната - РИА Новости, 25.04.2025
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната
Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя, четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:07:00+03:00
2025-04-25T15:07:00+03:00
2025-04-25T15:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя, четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба полиции города. "Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты. Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", - говорится в сообщении. Полицией с пострадавшими детьми проводится проверка. В свою очередь, в департаменте образования и науки Севастополя уточнили, что школьник принес на занятия страйкбольную гранату, но в результате неосторожных действий сорвал чеку. "Во время занятия начал выделяться дым. Из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу. Граната пластиковая, на нее не срабатывают рамки металлоискателя. Поэтому в школе и не знали об опасной "игрушке" школьника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/krasnojarsk-2012471920.html
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севастополь, россия, республика крым, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Севастополь, Россия, Республика Крым, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната
МВД: ученик в Севастополе принес страйкбольную гранату в школу, она взорвалась