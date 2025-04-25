Рейтинг@Mail.ru
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 25.04.2025 (обновлено: 15:13 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mvd-2013426111.html
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната - РИА Новости, 25.04.2025
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната
Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя, четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:07:00+03:00
2025-04-25T15:13:00+03:00
севастополь
россия
республика крым
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя, четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба полиции города. "Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты. Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", - говорится в сообщении. Полицией с пострадавшими детьми проводится проверка. В свою очередь, в департаменте образования и науки Севастополя уточнили, что школьник принес на занятия страйкбольную гранату, но в результате неосторожных действий сорвал чеку. "Во время занятия начал выделяться дым. Из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу. Граната пластиковая, на нее не срабатывают рамки металлоискателя. Поэтому в школе и не знали об опасной "игрушке" школьника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/krasnojarsk-2012471920.html
https://ria.ru/20250418/uchenik-2012087500.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, республика крым, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Севастополь, Россия, Республика Крым, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната

МВД: ученик в Севастополе принес страйкбольную гранату в школу, она взорвалась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Страйкбольная граната взорвалась в одной из школ Севастополя, четверо детей получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба полиции города.
"Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты. Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Красноярске школьник умер во время перемены
21 апреля, 11:07
Полицией с пострадавшими детьми проводится проверка.
В свою очередь, в департаменте образования и науки Севастополя уточнили, что школьник принес на занятия страйкбольную гранату, но в результате неосторожных действий сорвал чеку.
"Во время занятия начал выделяться дым. Из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу. Граната пластиковая, на нее не срабатывают рамки металлоискателя. Поэтому в школе и не знали об опасной "игрушке" школьника", - говорится в сообщении.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Учительница из Люберец рассказала об ученике, ударившем ее молотком
18 апреля, 15:21
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала