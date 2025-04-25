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Музей Победы проведет около 300 экскурсий к 9 мая
Музей Победы проведет около 300 экскурсий к 9 мая - РИА Новости, 25.04.2025
Музей Победы проведет около 300 экскурсий к 9 мая
Музей Победы проведет около 300 экскурсий к празднику 9 мая, посетители музея смогут побывать на трех самых знаковых экспозициях "Подвиг Народа", "Битва за... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:03:00+03:00
2025-04-25T13:03:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
москва
виктор розов
музей победы
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Музей Победы проведет около 300 экскурсий к празднику 9 мая, посетители музея смогут побывать на трех самых знаковых экспозициях "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа!" и "Пути к Победе", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "В год 80-летия Победы мы делаем подарок москвичам и гостям столицы. У них появится уникальная возможность бесплатно побывать на трех самых знаковых экспозициях музея. Экскурсии будут проходить с 10.00 до 19.00. По экспозициям "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" они будут стартовать каждые пять минут, по "Пути к Победе" - каждые 10 минут. Всего гиды музея проведут около 300 бесплатных экскурсий. Также для наших гостей будут бесплатны все мероприятия, которые в этот день пройдут на площадке", - говорится в сообщении. Как уточняется, посещение музея станет для гостей неким "путешествием во времени". Посетители увидят сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра, благодаря которым смогут погрузиться в атмосферу того времени. Праздник девятого мая начнется с прямой трансляции парада Победы на Красной площади в кинозале "Василевский" и в Зале Полководцев Музея Победы. После, в 12.00, около музея на праздничной сцене начнется семичасовой концерт "Великая Победа-80!". в котором примут участие популярные артисты, победители проектов "Голос", "Ну-ка, все вместе", "Главные детские песни", "Журавли Победы". Кроме того, на Поклонной горе выступят артисты ведущих московских театров, а в финале прозвучат номера зарубежных артистов - участников проекта "Дорога на Ялту". Также в главном здании Музея Победы с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль "Память сердца. Великая Победа". Гости музея увидят творческие номера о ключевых событиях Великой Отечественной войны, танцевальные и поэтические композиции, спектакль по мотивам пьесы Виктора Розова "Вечно Живые", услышат фронтовые песни. Программу подготовили 15 школьных музеев Москвы. В завершение прозвучит песня "День Победы" в исполнении школьных солистов и сводного хора. Для посетителей запланирован показ документального фильма из конкурсной программы "Холодные съемки "Горячего снега", затем покажут фильм "Горячий снег" режиссера Гавриила Егиазарова.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html
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москва, виктор розов, музей победы, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Виктор Розов, Музей Победы, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Музей Победы проведет около 300 экскурсий к празднику 9 мая, посетители музея смогут побывать на трех самых знаковых экспозициях "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа!" и "Пути к Победе", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"В год 80-летия Победы мы делаем подарок москвичам и гостям столицы. У них появится уникальная возможность бесплатно побывать на трех самых знаковых экспозициях музея. Экскурсии будут проходить с 10.00 до 19.00. По экспозициям "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" они будут стартовать каждые пять минут, по "Пути к Победе" - каждые 10 минут. Всего гиды музея проведут около 300 бесплатных экскурсий. Также для наших гостей будут бесплатны все мероприятия, которые в этот день пройдут на площадке", - говорится в сообщении.
Как уточняется, посещение музея станет для гостей неким "путешествием во времени". Посетители увидят сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра, благодаря которым смогут погрузиться в атмосферу того времени.
Праздник девятого мая начнется с прямой трансляции парада Победы на Красной площади в кинозале "Василевский" и в Зале Полководцев Музея Победы. После, в 12.00, около музея на праздничной сцене начнется семичасовой концерт "Великая Победа-80!". в котором примут участие популярные артисты, победители проектов "Голос", "Ну-ка, все вместе", "Главные детские песни", "Журавли Победы". Кроме того, на Поклонной горе выступят артисты ведущих московских театров, а в финале прозвучат номера зарубежных артистов - участников проекта "Дорога на Ялту".
Также в главном здании Музея Победы с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль "Память сердца. Великая Победа". Гости музея увидят творческие номера о ключевых событиях Великой Отечественной войны, танцевальные и поэтические композиции, спектакль по мотивам пьесы Виктора Розова "Вечно Живые", услышат фронтовые песни. Программу подготовили 15 школьных музеев Москвы. В завершение прозвучит песня "День Победы" в исполнении школьных солистов и сводного хора.
Для посетителей запланирован показ документального фильма из конкурсной программы "Холодные съемки "Горячего снега", затем покажут фильм "Горячий снег" режиссера Гавриила Егиазарова.