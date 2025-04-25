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Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.04.2025
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05:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/msta-2013312178.html
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.04.2025
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении
Расчёт гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:12:00+03:00
2025-04-25T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Расчёт гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении. Разведчики с помощью БПЛА выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт и один из расчетов "Мста-Б" навел орудие на цель и уничтожил противника", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на всю работу у российских бойцов было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника. "Занимаемся контрбатарейной борьбой, стрельбой по огневым расчетам ствольной артиллерии противника. В день - минимум 3-4 цели", - сказал командир орудия с позывным "Курьер". Одними из главных задач у артиллеристов остаются: срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций националистов, заключило ведомство.
https://ria.ru/20250425/artilleristy-2013311851.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Гуляйполем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б"
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Расчёт гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении. Разведчики с помощью БПЛА выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт и один из расчетов "Мста-Б" навел орудие на цель и уничтожил противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на всю работу у российских бойцов было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника.
"Занимаемся контрбатарейной борьбой, стрельбой по огневым расчетам ствольной артиллерии противника. В день - минимум 3-4 цели", - сказал командир орудия с позывным "Курьер".
Одними из главных задач у артиллеристов остаются: срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций националистов, заключило ведомство.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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