https://ria.ru/20250425/msta-2013312178.html

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.04.2025

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Запорожском направлении

Расчёт гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:12:00+03:00

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2025-04-25T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Расчёт гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении. Разведчики с помощью БПЛА выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт и один из расчетов "Мста-Б" навел орудие на цель и уничтожил противника", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на всю работу у российских бойцов было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника. "Занимаемся контрбатарейной борьбой, стрельбой по огневым расчетам ствольной артиллерии противника. В день - минимум 3-4 цели", - сказал командир орудия с позывным "Курьер". Одними из главных задач у артиллеристов остаются: срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций националистов, заключило ведомство.

https://ria.ru/20250425/artilleristy-2013311851.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф