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Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву - РИА Новости, 25.04.2025
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву
Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли сообщил, что Москва удивила его отзывчивыми людьми и поразительной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:14:00+03:00
2025-04-25T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли сообщил, что Москва удивила его отзывчивыми людьми и поразительной архитектурой. "Российская столица поразила меня и всю нашу прибывшую делегацию добрыми и отзывчивыми людьми, своей оригинальной архитектурой, великолепными транспортной инфраструктурой, ночным освещением", - рассказал Аль-Обейдли на торжественном открытии в Соборной мечети Москвы международной фотовыставки "Под сенью минаретов двух столиц", посвященной мечети шейха Зейда в Абу-Даби. По его словам, в Москве прекрасное сочетание современных зданий и культовых сооружений. "Здесь всё сбалансированно, нет перекоса в одну или другую сторону. Это тот случай, когда говорят, что есть большое желание возвращаться сюда вновь и вновь", - сказал РИА Новости доктор Юсуф Аль-Обейдли.
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москва, оаэ, абу-даби
Культура, Москва, ОАЭ, Абу-Даби
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву
Аль-Обейдли: Москва удивила отзывчивыми людьми и поразительной архитектурой