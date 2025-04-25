Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/moskva-2013472700.html
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву - РИА Новости, 25.04.2025
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву
Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли сообщил, что Москва удивила его отзывчивыми людьми и поразительной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:14:00+03:00
2025-04-25T17:14:00+03:00
культура
москва
оаэ
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013472548_0:27:468:290_1920x0_80_0_0_0dfe62412038aa19b008136e7707b8df.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли сообщил, что Москва удивила его отзывчивыми людьми и поразительной архитектурой. "Российская столица поразила меня и всю нашу прибывшую делегацию добрыми и отзывчивыми людьми, своей оригинальной архитектурой, великолепными транспортной инфраструктурой, ночным освещением", - рассказал Аль-Обейдли на торжественном открытии в Соборной мечети Москвы международной фотовыставки "Под сенью минаретов двух столиц", посвященной мечети шейха Зейда в Абу-Даби. По его словам, в Москве прекрасное сочетание современных зданий и культовых сооружений. "Здесь всё сбалансированно, нет перекоса в одну или другую сторону. Это тот случай, когда говорят, что есть большое желание возвращаться сюда вновь и вновь", - сказал РИА Новости доктор Юсуф Аль-Обейдли.
https://ria.ru/20250425/posol-2013374219.html
москва
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013472548_45:0:468:317_1920x0_80_0_0_1b556ce9c429eba3f462061190d80ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оаэ, абу-даби
Культура, Москва, ОАЭ, Абу-Даби
Гендиректор Центра Соборной мечети шейха Зейда рассказал о поездке в Москву

Аль-Обейдли: Москва удивила отзывчивыми людьми и поразительной архитектурой

© Фото : Духовное управление мусульман Российской ФедерацииГенеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли
Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Духовное управление мусульман Российской Федерации
Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генеральный директор Центра Соборной мечети Шейха Зейда в ОАЭ доктор Юсуф Аль-Обейдли сообщил, что Москва удивила его отзывчивыми людьми и поразительной архитектурой.
"Российская столица поразила меня и всю нашу прибывшую делегацию добрыми и отзывчивыми людьми, своей оригинальной архитектурой, великолепными транспортной инфраструктурой, ночным освещением", - рассказал Аль-Обейдли на торжественном открытии в Соборной мечети Москвы международной фотовыставки "Под сенью минаретов двух столиц", посвященной мечети шейха Зейда в Абу-Даби.
По его словам, в Москве прекрасное сочетание современных зданий и культовых сооружений.
"Здесь всё сбалансированно, нет перекоса в одну или другую сторону. Это тот случай, когда говорят, что есть большое желание возвращаться сюда вновь и вновь", - сказал РИА Новости доктор Юсуф Аль-Обейдли.
Посол США Линн Трейси на Манежной площади после участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Вчера, 12:22
 
КультураМоскваОАЭАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала