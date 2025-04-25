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Замглавы МИД и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Замглавы МИД и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 25.04.2025

Замглавы МИД и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Заместители министра иностранных дел России, а также послы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:10:00+03:00

2025-04-25T13:10:00+03:00

2025-04-25T13:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заместители министра иностранных дел России, а также послы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском дипведомстве, на возложение пригасили всех аккредитованных в Москве послов, в том числе недружественных стран. На мероприятии присутствовали заместители главы МИД РФ - Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Были послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Армении, Китая, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других стран.

армения

китай

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в мире, армения, китай, москва, александр панкин, михаил галузин, андрей руденко