Замглавы МИД и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Замглавы МИД Панкин и послы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавы дипмиссий возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Главы дипмиссий возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заместители министра иностранных дел России, а также послы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском дипведомстве, на возложение пригасили всех аккредитованных в Москве послов, в том числе недружественных стран.
На мероприятии присутствовали заместители главы МИД РФ - Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Были послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Армении, Китая, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других стран.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавы дипмиссий возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Главы дипмиссий возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве