https://ria.ru/20250425/moskva-2013318298.html
В Москве мошенники обманули трех пенсионеров
В Москве мошенники обманули трех пенсионеров - РИА Новости, 25.04.2025
В Москве мошенники обманули трех пенсионеров
Аферисты обманули трех пенсионеров более чем на 3,1 миллиона рублей под предлогом выдачи дополнительных выплат и продовольственных наборов к 80-летию Победы в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:29:00+03:00
2025-04-25T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Аферисты обманули трех пенсионеров более чем на 3,1 миллиона рублей под предлогом выдачи дополнительных выплат и продовольственных наборов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 19 апреля в полицию обратился 80-летний мужчина и рассказал, что несколькими днями ранее ему позвонила женщина якобы из департамента Тверского района и сообщила, что в честь праздника ему и его супруге положены "праздничные" выплаты, которые можно получить, лишь продиктовав паспортные данные для почтальона. "На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции и начала запугивать мужчину тем, что от его имени сделана доверенность, по которой неизвестные якобы пытаются направить деньги ВСУ", - сказал собеседник агентства. Затем переволновавшегося мужчину несколько раз перенаправляли на различных сотрудников, которые убедили его в необходимости декларации денег. "В результате пенсионер передал аферистам 2,4 миллиона рублей", - сказал собеседник. В это же время другая пенсионерка в Москве стала жертвой мошенников, которые предложили ей продовольственный набор в честь Дня Победы: 21 апреля 80-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что сотрудник управы сообщил ей по телефону, что в честь Дня Победы ей положен продовольственный набор. "Женщина пыталась отказаться от "подарка", но аферист ее все же убедил. В результате пенсионерка продиктовала ему персональные данные", - рассказал собеседник. Он добавил, что злоумышленник, втеревшись в доверие к пенсионерке, узнал, что у нее есть накопления, и начал убеждать женщину в необходимости проведения "денежной экспертизы": якобы деньги использовали мошенники. Испугавшись женщина передала 400 тысяч рублей подосланному ей курьеру, а через время увидела, что с ее банковской карты списали еще 350 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250118/pensioner-1994385278.html
https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012639895.html
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москва, происшествия
В Москве мошенники обманули трех пенсионеров
В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Аферисты обманули трех пенсионеров более чем на 3,1 миллиона рублей под предлогом выдачи дополнительных выплат и продовольственных наборов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 19 апреля в полицию обратился 80-летний мужчина и рассказал, что несколькими днями ранее ему позвонила женщина якобы из департамента Тверского района и сообщила, что в честь праздника ему и его супруге положены "праздничные" выплаты, которые можно получить, лишь продиктовав паспортные данные для почтальона.
"На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции и начала запугивать мужчину тем, что от его имени сделана доверенность, по которой неизвестные якобы пытаются направить деньги ВСУ
", - сказал собеседник агентства.
Затем переволновавшегося мужчину несколько раз перенаправляли на различных сотрудников, которые убедили его в необходимости декларации денег.
"В результате пенсионер передал аферистам 2,4 миллиона рублей", - сказал собеседник.
В это же время другая пенсионерка в Москве
стала жертвой мошенников, которые предложили ей продовольственный набор в честь Дня Победы: 21 апреля 80-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что сотрудник управы сообщил ей по телефону, что в честь Дня Победы ей положен продовольственный набор.
"Женщина пыталась отказаться от "подарка", но аферист ее все же убедил. В результате пенсионерка продиктовала ему персональные данные", - рассказал собеседник.
Он добавил, что злоумышленник, втеревшись в доверие к пенсионерке, узнал, что у нее есть накопления, и начал убеждать женщину в необходимости проведения "денежной экспертизы": якобы деньги использовали мошенники. Испугавшись женщина передала 400 тысяч рублей подосланному ей курьеру, а через время увидела, что с ее банковской карты списали еще 350 тысяч рублей.