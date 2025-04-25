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Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым - РИА Новости, 25.04.2025
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01:14 25.04.2025 (обновлено: 01:15 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым - РИА Новости, 25.04.2025
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:14:00+03:00
2025-04-25T01:15:00+03:00
москва
поисковый отряд "лиза алерт"
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. Ранее на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщалось, что семилетний ребенок Максим пропал на юго-западе Москвы в четверг. "Максим… найден, жив", - написали волонтеры.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html
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москва, поисковый отряд "лиза алерт", происшествия
Москва, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Происшествия
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым

Волонтеры нашли живым пропавшего в Москве семилетнего мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками.
Ранее на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщалось, что семилетний ребенок Максим пропал на юго-западе Москвы в четверг.
"Максим… найден, жив", - написали волонтеры.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
На юго-западе Москвы пропал семилетний мальчик
Вчера, 17:42
 
МоскваПоисковый отряд "Лиза Алерт"Происшествия
 
 
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