https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html

Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым

Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым - РИА Новости, 25.04.2025

Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым

Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T01:14:00+03:00

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2025-04-25T01:15:00+03:00

москва

поисковый отряд "лиза алерт"

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. Ранее на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщалось, что семилетний ребенок Максим пропал на юго-западе Москвы в четверг. "Максим… найден, жив", - написали волонтеры.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html

москва

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москва, поисковый отряд "лиза алерт", происшествия