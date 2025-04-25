https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым - РИА Новости, 25.04.2025
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:14:00+03:00
2025-04-25T01:14:00+03:00
2025-04-25T01:15:00+03:00
москва
поисковый отряд "лиза алерт"
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Семилетний мальчик Максим, пропавший в Москве в четверг, найден живым, сообщается в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поисками. Ранее на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщалось, что семилетний ребенок Максим пропал на юго-западе Москвы в четверг. "Максим… найден, жив", - написали волонтеры.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html
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москва, поисковый отряд "лиза алерт", происшествия
Москва, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Происшествия
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Волонтеры нашли живым пропавшего в Москве семилетнего мальчика