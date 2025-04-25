https://ria.ru/20250425/moskalik-2013510381.html

Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика

Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика

Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав... РИА Новости, 25.04.2025

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происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

александр бастрыкин

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

убийство генерала москалика

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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У подъезда дома - красные гвоздики. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20250425/general-2013461221.html

россия

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Люди приносят цветы к дому в Балашихе, где погиб генерал Москалик Люди приносят цветы к дому в Балашихе, где погиб генерал Москалик. 2025-04-25T20:37 true PT0M12S

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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика