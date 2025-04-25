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Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
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20:37 25.04.2025 (обновлено: 20:46 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013510381.html
Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика
Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика
Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав... РИА Новости, 25.04.2025
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происшествия
россия
балашиха
ярослав москалик
александр бастрыкин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
убийство генерала москалика
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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У подъезда дома - красные гвоздики. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20250425/general-2013461221.html
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Люди приносят цветы к дому в Балашихе, где погиб генерал Москалик
Люди приносят цветы к дому в Балашихе, где погиб генерал Москалик.
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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Ярослав Москалик, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство генерала Москалика
Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика

Люди приносят цветы к дому в Балашихе, у которого погиб генерал Москалик

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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У подъезда дома - красные гвоздики.
В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
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ПроисшествияРоссияБалашихаЯрослав МоскаликАлександр БастрыкинМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство генерала Москалика
 
 
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