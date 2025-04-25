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Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали - РИА Новости, 25.04.2025
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19:49 25.04.2025 (обновлено: 19:56 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013502954.html
Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали
Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали - РИА Новости, 25.04.2025
Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали
Автомобиль, в результате подрыва которого в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:49:00+03:00
2025-04-25T19:56:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
ярослав москалик
александр бастрыкин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
убийство генерала москалика
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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Автомобиль, в результате подрыва которого в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Около 20.00 автомобиль увезли на эвакуаторе. Оцепление возле дома частично снято. Кроме того, в результате подрыва авто выбило стекла с первого по четвертый этаж жилого дома. В беседе с РИА Новости сотрудница магазина возле места трагедии рассказала, что взрыв был очень мощный. Она также отметила, что все экстренные службы быстро приехали. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html
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балашиха
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Эвакуация автомобиля, в результате подрыва которого погиб генерал Москалик
Эвакуация автомобиля, в результате подрыва которого погиб генерал Москалик.
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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Ярослав Москалик, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство генерала Москалика
Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали

В Балашихе эвакуировали автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик

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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Автомобиль, в результате подрыва которого в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 20.00 автомобиль увезли на эвакуаторе. Оцепление возле дома частично снято.
Кроме того, в результате подрыва авто выбило стекла с первого по четвертый этаж жилого дома. В беседе с РИА Новости сотрудница магазина возле места трагедии рассказала, что взрыв был очень мощный. Она также отметила, что все экстренные службы быстро приехали.
В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике
Вчера, 19:45
 
ПроисшествияРоссияБалашихаЯрослав МоскаликАлександр БастрыкинМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство генерала Москалика
 
 
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