https://ria.ru/20250425/moskalik-2013502954.html

Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали

Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали - РИА Новости, 25.04.2025

Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, эвакуировали

Автомобиль, в результате подрыва которого в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:49:00+03:00

2025-04-25T19:49:00+03:00

2025-04-25T19:56:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

александр бастрыкин

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

убийство генерала москалика

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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Автомобиль, в результате подрыва которого в Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Около 20.00 автомобиль увезли на эвакуаторе. Оцепление возле дома частично снято. Кроме того, в результате подрыва авто выбило стекла с первого по четвертый этаж жилого дома. В беседе с РИА Новости сотрудница магазина возле места трагедии рассказала, что взрыв был очень мощный. Она также отметила, что все экстренные службы быстро приехали. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html

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Эвакуация автомобиля, в результате подрыва которого погиб генерал Москалик Эвакуация автомобиля, в результате подрыва которого погиб генерал Москалик. 2025-04-25T19:49 true PT0M16S

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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика