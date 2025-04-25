Рейтинг@Mail.ru
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013447124.html
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести - РИА Новости, 25.04.2025
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:58:00+03:00
2025-04-25T15:58:00+03:00
происшествия
россия
нестеров
балашиха
ярослав москалик
сергей меняйло
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013443487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8de6eefbdeeab9b41e215e92ee29c1e7.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил искренние соболезнования. "Знал Ярослава лично. Он был настоящим офицером — человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов. Мои искренние соболезнования родным и близким Ярослава", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве Москалика. По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013405732.html
россия
нестеров
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик
С места взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, уехал ритуальный автомобиль, при этом следствие продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T15:58
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013443487_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b24686245dcd0961f91bbe4e11bff053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нестеров, балашиха, ярослав москалик, сергей меняйло, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нестеров, Балашиха, Ярослав Москалик, Сергей Меняйло, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести

Глава Северной Осетии Меняйло назвал убитого генерала Москалика человеком чести

Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил искренние соболезнования.
"Знал Ярослава лично. Он был настоящим офицером — человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов. Мои искренние соболезнования родным и близким Ярослава", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве Москалика.
По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
Момент взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки
Вчера, 14:10
 
ПроисшествияРоссияНестеровБалашихаЯрослав МоскаликСергей МеняйлоСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала