https://ria.ru/20250425/moskalik-2013447124.html
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести - РИА Новости, 25.04.2025
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:58:00+03:00
2025-04-25T15:58:00+03:00
2025-04-25T15:58:00+03:00
происшествия
россия
нестеров
балашиха
ярослав москалик
сергей меняйло
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил искренние соболезнования. "Знал Ярослава лично. Он был настоящим офицером — человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов. Мои искренние соболезнования родным и близким Ярослава", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве Москалика. По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
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Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик
С места взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, уехал ритуальный автомобиль, при этом следствие продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T15:58
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происшествия, россия, нестеров, балашиха, ярослав москалик, сергей меняйло, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нестеров, Балашиха, Ярослав Москалик, Сергей Меняйло, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии Меняйло назвал убитого генерала Москалика человеком чести