https://ria.ru/20250425/moskalik-2013447124.html

Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести

Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести - РИА Новости, 25.04.2025

Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:58:00+03:00

2025-04-25T15:58:00+03:00

2025-04-25T15:58:00+03:00

происшествия

россия

нестеров

балашиха

ярослав москалик

сергей меняйло

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства, выразил искренние соболезнования. "Знал Ярослава лично. Он был настоящим офицером — человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. Не удивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов. Мои искренние соболезнования родным и близким Ярослава", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве Москалика. По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013405732.html

россия

нестеров

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик С места взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, уехал ритуальный автомобиль, при этом следствие продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-25T15:58 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нестеров, балашиха, ярослав москалик, сергей меняйло, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)