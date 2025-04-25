https://ria.ru/20250425/moskalik-2013443128.html

Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик

Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик - РИА Новости, 25.04.2025

Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик

Специальный ритуальный автомобиль, машина "реанимации" и пожарная автоцистерна выехали с территории двора, где от взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:47:00+03:00

2025-04-25T15:47:00+03:00

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балашиха

убийство генерала москалика

общество

ярослав москалик

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специальный ритуальный автомобиль, машина "реанимации" и пожарная автоцистерна выехали с территории двора, где от взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Машины ДПС продолжают патрулирование территории. На месте работают следователи.В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки".

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013447124.html

балашиха

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Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик С места взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, уехал ритуальный автомобиль, при этом следствие продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-25T15:47 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, убийство генерала москалика, общество, ярослав москалик, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия