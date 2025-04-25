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Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик
Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик
Специальный ритуальный автомобиль, машина "реанимации" и пожарная автоцистерна выехали с территории двора, где от взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:47:00+03:00
2025-04-25T15:47:00+03:00
2025-04-25T16:21:00+03:00
балашиха
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специальный ритуальный автомобиль, машина "реанимации" и пожарная автоцистерна выехали с территории двора, где от взрыва погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Машины ДПС продолжают патрулирование территории. На месте работают следователи.В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки".
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Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик
С места взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, уехал ритуальный автомобиль, при этом следствие продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T15:47
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балашиха, убийство генерала москалика, общество, ярослав москалик, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Балашиха, Убийство генерала Москалика, Общество, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Ритуальное авто уехало с места взрыва в Балашихе, где погиб Москалик
С места взрыва в городе Балашиха, где погиб Москалик, уехало ритуальное авто