https://ria.ru/20250425/moskalik-2013411052.html
Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили
Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили - РИА Новости, 25.04.2025
Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили
Правоохранители оцепили внутренний двор дома, рядом с которым произошел взрыв, от которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, патрульные разворачивают... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:31:00+03:00
2025-04-25T14:31:00+03:00
2025-04-25T17:09:00+03:00
происшествия
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балашиха
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ярослав москалик
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правоохранители оцепили внутренний двор дома, рядом с которым произошел взрыв, от которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, патрульные разворачивают пытающиеся проехать машины, сообщает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент, вход во двор дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе, где взорвался автомобиль, оцеплен лентой со всех сторон, начались следственные действия. Дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета России и скорой помощи. Некоторые участки проезжей части на улице Колдунова, прилегающей к бульвару Нестерова, также закрыты для въезда. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК России ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
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происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили
Двор в Балашихе, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили