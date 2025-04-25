https://ria.ru/20250425/moskalik-2013411052.html

Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили

Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили - РИА Новости, 25.04.2025

Двор, где при взрыве погиб генерал Москалик, оцепили

Правоохранители оцепили внутренний двор дома, рядом с которым произошел взрыв, от которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, патрульные разворачивают... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:31:00+03:00

2025-04-25T14:31:00+03:00

2025-04-25T17:09:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правоохранители оцепили внутренний двор дома, рядом с которым произошел взрыв, от которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, патрульные разворачивают пытающиеся проехать машины, сообщает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент, вход во двор дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе, где взорвался автомобиль, оцеплен лентой со всех сторон, начались следственные действия. Дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета России и скорой помощи. Некоторые участки проезжей части на улице Колдунова, прилегающей к бульвару Нестерова, также закрыты для въезда. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК России ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ"). По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

https://ria.ru/20250425/video--2013404326.html

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происшествия, россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика