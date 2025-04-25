https://ria.ru/20250425/moskalik-2013405732.html

МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки

МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки - РИА Новости, 25.04.2025

МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в пятницу в результате террористической... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:10:00+03:00

2025-04-25T14:10:00+03:00

2025-04-25T21:49:00+03:00

россия

мария захарова

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в пятницу в результате террористической атаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы видим такое большое количество жертв. Даже сегодня наш военный был убит в результате террористической атаки в Москве", - сказала она журналистам.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту взрыва автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html

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Момент взрыва автомобиля в Балашихе Момент взрыва автомобиля в Балашихе. 2025-04-25T14:10 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика