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МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки
МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки - РИА Новости, 25.04.2025
МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в пятницу в результате террористической... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:10:00+03:00
2025-04-25T14:10:00+03:00
2025-04-25T21:49:00+03:00
россия
мария захарова
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в пятницу в результате террористической атаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы видим такое большое количество жертв. Даже сегодня наш военный был убит в результате террористической атаки в Москве", - сказала она журналистам.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту взрыва автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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россия, мария захарова, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика
Россия, Мария Захарова, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
МИД России: Москалик был убит в результате террористической атаки
Захарова назвала убийство замначальника ГОУ Генштаба генерала Москалика терактом