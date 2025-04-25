https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html
Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик
Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в Балашихе, где в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:11:00+03:00
2025-04-25T13:11:00+03:00
2025-04-25T14:36:00+03:00
происшествия
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светлана петренко
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убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в Балашихе, где в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. "Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия", - сказала она.
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013387256.html
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
2025-04-25T13:11
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происшествия, россия, балашиха, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Балашиха, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик
СК: следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик