https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html

Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик

Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025

Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в Балашихе, где в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:11:00+03:00

2025-04-25T13:11:00+03:00

2025-04-25T14:36:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в Балашихе, где в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. "Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия", - сказала она.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013387256.html

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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T13:11 true PT0M07S

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происшествия, россия, балашиха, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика