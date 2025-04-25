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СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
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13:08 25.04.2025 (обновлено: 16:39 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013387256.html
СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик
СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик
Причиной взрыва, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, могла стать детонация... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:08:00+03:00
2025-04-25T16:39:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Причиной взрыва, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, могла стать детонация самодельного взрывного устройства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. "По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", — сказала она.В пятницу утром автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома 2 на улице Нестерова в Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
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россия
московская область (подмосковье)
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик

СК: взрыв, при котором погиб генерал Москалик, мог произойти при детонации СВУ

© Минобороны РоссииЯрослав Москалик
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Минобороны России
Ярослав Москалик. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Причиной взрыва, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, могла стать детонация самодельного взрывного устройства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", — сказала она.
В пятницу утром автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома 2 на улице Нестерова в Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Ярослав МоскаликУбийство генерала Москалика
 
 
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