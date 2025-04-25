https://ria.ru/20250425/moskalik-2013387256.html

СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик

СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025

СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик

Причиной взрыва, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, могла стать детонация... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:08:00+03:00

2025-04-25T13:08:00+03:00

2025-04-25T16:39:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Причиной взрыва, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, могла стать детонация самодельного взрывного устройства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. "По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", — сказала она.В пятницу утром автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома 2 на улице Нестерова в Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

https://ria.ru/20250425/bastrykin--2013426883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва автомобиля в Балашихе Момент взрыва автомобиля в Балашихе. 2025-04-25T13:08 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ярослав москалик, убийство генерала москалика