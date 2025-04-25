https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html

Молдавия отказалась от празднования Дня Победы в угоду ЕС, заявил Лунгу

Молдавия отказалась от празднования Дня Победы в угоду ЕС, заявил Лунгу - РИА Новости, 25.04.2025

Молдавия отказалась от празднования Дня Победы в угоду ЕС, заявил Лунгу

Власти Молдавии отказываются от празднования Дня Победы в угоду Евросоюзу, ради этого переписывается история страны, заявил лидер входящей в оппозиционный блок... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:06:00+03:00

2025-04-25T20:06:00+03:00

2025-04-25T20:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Власти Молдавии отказываются от празднования Дня Победы в угоду Евросоюзу, ради этого переписывается история страны, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк "Валя Морилор", расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие "Бессмертного полка" традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания. В пятницу лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе пройдет 9 мая, несмотря на запреты. "Власть отказывается слышать народ. У них другой план: стереть память и переписать историю. Им не нужен День Победы. Им мешают ветераны, георгиевские ленты, марш. Сегодня они готовы отдать наши традиции и наши ценности в угоду своим кураторам из Брюсселя. А завтра, если скажут, — с тем же равнодушием отдадут ваши права, вашу свободу и даже ваши дома", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" превратила главную площадь страны в свою личную территорию. "Но мы не отступим. Мы будем бороться — за право помнить, за право жить в своей стране, по своим правилам. Мы — не временные пассажиры на этой земле. Мы — хозяева. И мы вернем свое", - подчеркнул политик. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013294424.html

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз