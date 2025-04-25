https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html

В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией

В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией - РИА Новости, 25.04.2025

В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией

Евросоюз выделил 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии, чтобы втянуть ее в войну с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета (парламента)... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:32:00+03:00

2025-04-25T10:32:00+03:00

2025-04-25T10:47:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии, чтобы втянуть ее в войну с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета (парламента) Приднестровья Андрей Сафонов. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны. "Что всё это значит? Брюссель, Лондон и Париж рассчитывают втянуть Молдову в войну с Россией через нападение Кишинёва на Приднестровье. Нужно понимать, что деньги, оружие, техника, которые привезла Каллас – это не её инициатива. Она ничего не решает, и личного веса у неё нет. Это – озвучка чужой воли", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что на данный момент складывается впечатление, что президент Молдавии Майя Санду и часть её окружения войны боятся. По его словам, есть другая часть молдавской элиты, которая "готова повоевать". "Вот для второй части и везут деньги и вооружения. Тут в ближайшее время важнее всего будет – это конкретные действия Кишинёва. Какие меры давления националистическая диктатура Молдовы предпримет в отношении Приднестровья? И, главное, насколько далеко готовы зайти покровители этой диктатуры в борьбе с Россией и Приднестровьем?" - добавил Сафонов. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. В блоке "Победа" заявили, что власти делают из страны базу НАТО и накачивают страну оружием, чтобы сделать из нее военный плацдарм между Россией и Европой, а стратегия обороны Молдавии является написанной на Западе декларацией войны. При этом приднестровские депутаты, комментируя принятие стратегии обороны Молдавии, заявляли, что Запад готовит Кишинев к войне против России и Приднестровья. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013148605.html

https://ria.ru/20250418/ekspert-2012195907.html

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молдавия, майя санду, кайя каллас, московский комсомолец, в мире