https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией - РИА Новости, 25.04.2025
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
Евросоюз выделил 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии, чтобы втянуть ее в войну с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета (парламента)... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:32:00+03:00
2025-04-25T10:32:00+03:00
2025-04-25T10:47:00+03:00
молдавия
майя санду
кайя каллас
московский комсомолец
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии, чтобы втянуть ее в войну с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета (парламента) Приднестровья Андрей Сафонов. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны. "Что всё это значит? Брюссель, Лондон и Париж рассчитывают втянуть Молдову в войну с Россией через нападение Кишинёва на Приднестровье. Нужно понимать, что деньги, оружие, техника, которые привезла Каллас – это не её инициатива. Она ничего не решает, и личного веса у неё нет. Это – озвучка чужой воли", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что на данный момент складывается впечатление, что президент Молдавии Майя Санду и часть её окружения войны боятся. По его словам, есть другая часть молдавской элиты, которая "готова повоевать". "Вот для второй части и везут деньги и вооружения. Тут в ближайшее время важнее всего будет – это конкретные действия Кишинёва. Какие меры давления националистическая диктатура Молдовы предпримет в отношении Приднестровья? И, главное, насколько далеко готовы зайти покровители этой диктатуры в борьбе с Россией и Приднестровьем?" - добавил Сафонов. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. В блоке "Победа" заявили, что власти делают из страны базу НАТО и накачивают страну оружием, чтобы сделать из нее военный плацдарм между Россией и Европой, а стратегия обороны Молдавии является написанной на Западе декларацией войны. При этом приднестровские депутаты, комментируя принятие стратегии обороны Молдавии, заявляли, что Запад готовит Кишинев к войне против России и Приднестровья. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013148605.html
https://ria.ru/20250418/ekspert-2012195907.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, майя санду, кайя каллас, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Майя Санду, Кайя Каллас, Московский комсомолец, В мире
В ПМР заявили, что ЕС хочет втянуть Молдавию в войну с Россией
Сафонов: ЕС выделил 60 млн евро на милитаризацию Молдавии для войны с Россией
ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии, чтобы втянуть ее в войну с Россией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета (парламента) Приднестровья Андрей Сафонов.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас
в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны.
"Что всё это значит? Брюссель, Лондон и Париж рассчитывают втянуть Молдову в войну с Россией через нападение Кишинёва на Приднестровье. Нужно понимать, что деньги, оружие, техника, которые привезла Каллас – это не её инициатива. Она ничего не решает, и личного веса у неё нет. Это – озвучка чужой воли", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также отметил, что на данный момент складывается впечатление, что президент Молдавии Майя Санду
и часть её окружения войны боятся. По его словам, есть другая часть молдавской элиты, которая "готова повоевать".
"Вот для второй части и везут деньги и вооружения. Тут в ближайшее время важнее всего будет – это конкретные действия Кишинёва. Какие меры давления националистическая диктатура Молдовы предпримет в отношении Приднестровья? И, главное, насколько далеко готовы зайти покровители этой диктатуры в борьбе с Россией и Приднестровьем?" - добавил Сафонов.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
В блоке "Победа" заявили, что власти делают из страны базу НАТО и накачивают страну оружием, чтобы сделать из нее военный плацдарм между Россией и Европой, а стратегия обороны Молдавии является написанной на Западе декларацией войны. При этом приднестровские депутаты, комментируя принятие стратегии обороны Молдавии, заявляли, что Запад готовит Кишинев к войне против России и Приднестровья.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.