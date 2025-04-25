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"Ведет к краху". Лидер оппозиции осудил стремление Санду вступить в ЕС - РИА Новости, 25.04.2025
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17:51 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/moldavija-2013481565.html
"Ведет к краху". Лидер оппозиции осудил стремление Санду вступить в ЕС
"Ведет к краху". Лидер оппозиции осудил стремление Санду вступить в ЕС - РИА Новости, 25.04.2025
"Ведет к краху". Лидер оппозиции осудил стремление Санду вступить в ЕС
Молдавии нужно плотное сотрудничество с ЕАЭС, а не слепое подчинение диктату Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа"... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:51:00+03:00
2025-04-25T17:51:00+03:00
в мире
молдавия
россия
брюссель
илан шор
кайя каллас
майя санду
евросоюз
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Молдавии нужно плотное сотрудничество с ЕАЭС, а не слепое подчинение диктату Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание". "Нам нужна политика прагматизма: прямое плотное сотрудничество с ЕАЭС - это наши традиции, и торговля с ЕС, выгодная молдавскому народу, а не слепое подчинение диктату Брюсселя", - сказал Шор. Он подчеркнул, что режим президента Молдавии Майи Санду "продает народу сказку о "европейском рае", но на деле ведет страну к краху". "ЕС не нужна бедная Молдова. Нас хотят использовать как буферную зону против России, но никто не собирается вкладываться в нашу экономику. Пример Болгарии и Румынии, которые даже через столько лет в ЕС остаются самыми бедными, - прямое доказательство этого", - заключил политик. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html
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в мире, молдавия, россия, брюссель, илан шор, кайя каллас, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Илан Шор, Кайя Каллас, Майя Санду, Евросоюз, Евразийский экономический союз
"Ведет к краху". Лидер оппозиции осудил стремление Санду вступить в ЕС

Шор: Молдавии нужно плотное сотрудничество с ЕАЭС, а не слепое подчинение ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Молдавии нужно плотное сотрудничество с ЕАЭС, а не слепое подчинение диктату Брюсселя, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Нам нужна политика прагматизма: прямое плотное сотрудничество с ЕАЭС - это наши традиции, и торговля с ЕС, выгодная молдавскому народу, а не слепое подчинение диктату Брюсселя", - сказал Шор.
Он подчеркнул, что режим президента Молдавии Майи Санду "продает народу сказку о "европейском рае", но на деле ведет страну к краху".
"ЕС не нужна бедная Молдова. Нас хотят использовать как буферную зону против России, но никто не собирается вкладываться в нашу экономику. Пример Болгарии и Румынии, которые даже через столько лет в ЕС остаются самыми бедными, - прямое доказательство этого", - заключил политик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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В миреМолдавияРоссияБрюссельИлан ШорКайя КалласМайя СандуЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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