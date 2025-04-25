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Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов - РИА Новости, 25.04.2025
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11:02 25.04.2025 (обновлено: 11:57 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mishustin-2013352927.html
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским. РИА Новости, 25.04.2025
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экономика
россия
михаил мишустин
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским."На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя — во всяком случае, стараются миновать — регуляторов. Но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", — отметил глава правительства. Премьер попросил главу ФАС рассказать, как ведомство регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере."У вашего ведомства также очень важная роль — это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", — пояснил Мишустин.По его словам, работу ФАС по регулированию цен обсуждали во время отчета правительства в Госдуме, многие считают, что в этих вопросах нужно действовать жестче.Мишустин поручил Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости и сохранять баланс.
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экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов

Мишустин заявил о сложностях в регулировании цен из-за продаж на маркетплейсах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.
"На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя — во всяком случае, стараются миновать — регуляторов. Но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", — отметил глава правительства.
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Премьер попросил главу ФАС рассказать, как ведомство регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.
"У вашего ведомства также очень важная роль — это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", — пояснил Мишустин.
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По его словам, работу ФАС по регулированию цен обсуждали во время отчета правительства в Госдуме, многие считают, что в этих вопросах нужно действовать жестче.
Мишустин поручил Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости и сохранять баланс.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
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