https://ria.ru/20250425/mishustin-2013352927.html
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:02:00+03:00
2025-04-25T11:02:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским."На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя — во всяком случае, стараются миновать — регуляторов. Но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", — отметил глава правительства. Премьер попросил главу ФАС рассказать, как ведомство регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере."У вашего ведомства также очень важная роль — это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", — пояснил Мишустин.По его словам, работу ФАС по регулированию цен обсуждали во время отчета правительства в Госдуме, многие считают, что в этих вопросах нужно действовать жестче.Мишустин поручил Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости и сохранять баланс.
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экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
Мишустин заявил о сложностях в регулировании цен из-за продаж на маркетплейсах