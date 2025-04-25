https://ria.ru/20250425/mishustin-2013352927.html

Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов

Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов - РИА Новости, 25.04.2025

Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов

Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским. РИА Новости, 25.04.2025

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экономика

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михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост продаж на маркетплейсах усложняет регулирование цен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским."На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя — во всяком случае, стараются миновать — регуляторов. Но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", — отметил глава правительства. Премьер попросил главу ФАС рассказать, как ведомство регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере."У вашего ведомства также очень важная роль — это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", — пояснил Мишустин.По его словам, работу ФАС по регулированию цен обсуждали во время отчета правительства в Госдуме, многие считают, что в этих вопросах нужно действовать жестче.Мишустин поручил Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости и сохранять баланс.

https://ria.ru/20250409/fas-2010180976.html

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экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф