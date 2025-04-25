https://ria.ru/20250425/mishustin-2013349501.html
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:54:00+03:00
2025-04-25T10:54:00+03:00
2025-04-25T10:54:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184340_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_7576f8eabfa6b218ed3866aefc3b8d64.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса. "Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским. Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса. "Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250423/mishustin-2012894711.html
https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184340_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_0dc8e6025a4efec25aa4add93eba089e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс