https://ria.ru/20250425/mishustin-2013349501.html

Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках

Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках - РИА Новости, 25.04.2025

Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:54:00+03:00

2025-04-25T10:54:00+03:00

2025-04-25T10:54:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса. "Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским. Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса. "Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250423/mishustin-2012894711.html

https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html

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экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)