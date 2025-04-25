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Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках - РИА Новости, 25.04.2025
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10:54 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/mishustin-2013349501.html
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:54:00+03:00
2025-04-25T10:54:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса. "Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским. Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса. "Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250423/mishustin-2012894711.html
https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html
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экономика, россия, михаил мишустин, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин поручил ФАС анализировать ценообразование на рынках

Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса.
"Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским.
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Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса.
"Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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