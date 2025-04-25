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В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов - РИА Новости, 25.04.2025
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01:07 25.04.2025 (обновлено: 01:13 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mironov-2013302718.html
В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов
В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:07:00+03:00
2025-04-25T01:13:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова."Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — говоритсяв письме. В документе отмечается, что цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.Кроме того, планируется предоставить россиянам доступ к данным, включая ФИО, год рождения, адрес, место работы и информацию о транспортном средстве. Инициатива предполагает и объединение баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН, чтобы правоохранительные органы могли оперативно отслеживать передвижения и действия таких лиц, предотвращая рецидивы и нарушения условий надзора. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что год назад Госдума приняла закон о запрете на посещение различных мест пребывания детей для осужденных за половые преступления."Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр", — сказал он. Депутат подчеркнул, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике, и необходимо внедрять эту меру в России."Защита наших детей от сексуального насилия является действительно сложной и важной проблемой… Создание федерального реестра может стать хорошим шагом на пути решения этой сложной проблемы", — рассказала агентству Лантратова.У силовиков появится надежный инструмент для отслеживания потенциальных преступников, заключила она.
https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, александр бастрыкин, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Александр Бастрыкин, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов

Депутат ГД Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — говоритсяв письме.
В документе отмечается, что цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.
Кроме того, планируется предоставить россиянам доступ к данным, включая ФИО, год рождения, адрес, место работы и информацию о транспортном средстве. Инициатива предполагает и объединение баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН, чтобы правоохранительные органы могли оперативно отслеживать передвижения и действия таких лиц, предотвращая рецидивы и нарушения условий надзора.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что год назад Госдума приняла закон о запрете на посещение различных мест пребывания детей для осужденных за половые преступления.
«
"Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр", — сказал он.
Депутат подчеркнул, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике, и необходимо внедрять эту меру в России.
"Защита наших детей от сексуального насилия является действительно сложной и важной проблемой… Создание федерального реестра может стать хорошим шагом на пути решения этой сложной проблемы", — рассказала агентству Лантратова.
У силовиков появится надежный инструмент для отслеживания потенциальных преступников, заключила она.
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ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваАлександр БастрыкинГосдума РФ
 
 
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