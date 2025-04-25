В Минске суворовцы написали "Диктант Победы" в Русском Доме
В Минске суворовцы и гимназисты написали "Диктант Победы" в Русском Доме
© Фото : Русский Дом в Минске/TelegramВоспитанники Минского суворовского военного училища написали "Диктант Победы" на площадке Русского Дома в Минске
Воспитанники Минского суворовского военного училища написали "Диктант Победы" на площадке Русского Дома в Минске
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Воспитанники Минского суворовского военного училища и старшеклассники гимназии №50 написали "Диктант Победы" на площадке Русского Дома в Минске, сообщили организаторы акции.
"Двадцать пятого апреля на площадке Русского Дома в Минске воспитанники Минского суворовского военного училища и старшеклассники Ордена Трудового Красного Знамени гимназии №50 написали "Диктант Победы", - говорится в пресс-релизе Русского Дома в Минске.
Там подчеркивается, что "особенно ценно то, что событие объединило учащихся двух легендарных учебных заведений, каждое из которых помнит и чтит подвиг многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны".
Юных участников акции приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин. "Диктант Победы - не просто тест на эрудицию, а живая нить, связывающая поколения. Наша молодежь вдумчиво относится к истории своего Отечества, потому что помнить героическое прошлое – значит обеспечить мирное будущее. Убежден, что современные гимназисты и суворовцы растут достойными наследниками Великой Победы", - приводится в пресс-релизе его слова.
Специально приглашенный гость, актер театра и кино Игорь Петров зачитал инструктаж и пожелал ребятам, чтобы их знания о подвиге предков были такими же крепкими, как их стойкость в годы войны.
"После того, как был сдан на проверку последний бланк с ответами, каждый юный патриот получил на память от Русского Дома в Минске именной сертификат – официальное свидетельство об участии в международном проекте и экземпляр книги из золотого фонда художественной литературы, который станет ценным дополнением к домашней библиотеке", - говорится в пресс-релизе.
Ранее в представительстве Россотрудничества в Белоруссии РИА Новости сообщали, что свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в республике для участия в международной акции "Диктант Победы" 25 апреля. В республике была организована работа 11 площадок, на которых можно было написать "Диктант Победы". Центральными площадками акции стали площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском Доме в Минске.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
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