https://ria.ru/20250425/minsk-2013463904.html

В Минске суворовцы написали "Диктант Победы" в Русском Доме

В Минске суворовцы написали "Диктант Победы" в Русском Доме - РИА Новости, 25.04.2025

В Минске суворовцы написали "Диктант Победы" в Русском Доме

Воспитанники Минского суворовского военного училища и старшеклассники гимназии №50 написали "Диктант Победы" на площадке Русского Дома в Минске, сообщили... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:45:00+03:00

2025-04-25T16:45:00+03:00

2025-04-25T17:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

минск

белоруссия

россия

игорь петров

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013469971_0:390:960:930_1920x0_80_0_0_049f26e38b7bff927b2c177caf22e933.jpg

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Воспитанники Минского суворовского военного училища и старшеклассники гимназии №50 написали "Диктант Победы" на площадке Русского Дома в Минске, сообщили организаторы акции. "Двадцать пятого апреля на площадке Русского Дома в Минске воспитанники Минского суворовского военного училища и старшеклассники Ордена Трудового Красного Знамени гимназии №50 написали "Диктант Победы", - говорится в пресс-релизе Русского Дома в Минске. Там подчеркивается, что "особенно ценно то, что событие объединило учащихся двух легендарных учебных заведений, каждое из которых помнит и чтит подвиг многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны". Юных участников акции приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин. "Диктант Победы - не просто тест на эрудицию, а живая нить, связывающая поколения. Наша молодежь вдумчиво относится к истории своего Отечества, потому что помнить героическое прошлое – значит обеспечить мирное будущее. Убежден, что современные гимназисты и суворовцы растут достойными наследниками Великой Победы", - приводится в пресс-релизе его слова. Специально приглашенный гость, актер театра и кино Игорь Петров зачитал инструктаж и пожелал ребятам, чтобы их знания о подвиге предков были такими же крепкими, как их стойкость в годы войны. "После того, как был сдан на проверку последний бланк с ответами, каждый юный патриот получил на память от Русского Дома в Минске именной сертификат – официальное свидетельство об участии в международном проекте и экземпляр книги из золотого фонда художественной литературы, который станет ценным дополнением к домашней библиотеке", - говорится в пресс-релизе. Ранее в представительстве Россотрудничества в Белоруссии РИА Новости сообщали, что свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в республике для участия в международной акции "Диктант Победы" 25 апреля. В республике была организована работа 11 площадок, на которых можно было написать "Диктант Победы". Центральными площадками акции стали площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском Доме в Минске. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году проходит 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.

https://ria.ru/20250425/veteran-2013457152.html

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html

https://ria.ru/20250421/pobeda-2012591811.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, белоруссия, россия, игорь петров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне