https://ria.ru/20250425/minoborony-2013333370.html

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения систем связи, бронетехники и беспилотников ВСУ на донецком направлении. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:40:00+03:00

2025-04-25T15:40:00+03:00

2025-04-25T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения систем связи, бронетехники и беспилотников ВСУ на донецком направлении. На кадрах показаны моменты попадания российских БПЛА в украинский танк T-72, турецкий бронетранспортер Kipri, американские внедорожник HMMWV и бронетранспортер M113, а также в средства связи и укрытия ВСУ.

https://ria.ru/20250423/minoborony-2012908743.html

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Поражение бронетехники и средств связи ВСУ в ДНР Минобороны опубликовало кадры поражения систем связи, бронированной техники и БпЛА ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". 2025-04-25T15:40 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность