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Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/minoborony-2013333370.html
Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР
Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения систем связи, бронетехники и беспилотников ВСУ на донецком направлении. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:40:00+03:00
2025-04-25T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения систем связи, бронетехники и беспилотников ВСУ на донецком направлении. На кадрах показаны моменты попадания российских БПЛА в украинский танк T-72, турецкий бронетранспортер Kipri, американские внедорожник HMMWV и бронетранспортер M113, а также в средства связи и укрытия ВСУ.
https://ria.ru/20250423/minoborony-2012908743.html
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РИА Новости
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Поражение бронетехники и средств связи ВСУ в ДНР
Минобороны опубликовало кадры поражения систем связи, бронированной техники и БпЛА ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в ДНР

Минобороны показало кадры поражения бронетехники и средств связи ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения систем связи, бронетехники и беспилотников ВСУ на донецком направлении.
На кадрах показаны моменты попадания российских БПЛА в украинский танк T-72, турецкий бронетранспортер Kipri, американские внедорожник HMMWV и бронетранспортер M113, а также в средства связи и укрытия ВСУ.
Кадры уничтожения средств связи и техники ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
23 апреля, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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