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Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 25.04.2025 (обновлено: 09:07 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/minoborony-2013316837.html
Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников - РИА Новости, 25.04.2025
Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 79 дронов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:11:00+03:00
2025-04-25T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 79 дронов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны."За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Большую часть из них — 59 БПЛА — ликвидировали в Крыму. Кроме того:Еще 11 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
республика крым
белгородская область
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россия, происшествия, черное море, республика крым, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область, нижегородская область, ивановская область, беспилотники, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область, Нижегородская область, Ивановская область, Беспилотники, Безопасность
Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 79 украинских беспилотников над РФ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 79 дронов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны.
"За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Большую часть из них — 59 БПЛА — ликвидировали в Крыму. Кроме того:
Еще 11 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияЧерное мореРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБелгородская областьКурская областьНижегородская областьИвановская областьБеспилотникиБезопасность
 
 
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