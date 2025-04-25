https://ria.ru/20250425/minoborony-2013316837.html

Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников - РИА Новости, 25.04.2025

Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 79 дронов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.04.2025

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2025-04-25T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 79 дронов ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны."За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Большую часть из них — 59 БПЛА — ликвидировали в Крыму. Кроме того:Еще 11 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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