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МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
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17:53 25.04.2025 (обновлено: 18:19 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mid-2013482739.html
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:53:00+03:00
2025-04-25T18:19:00+03:00
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в мире
балашиха
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы, если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет миру варварскую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами Москалик погиб. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки"."Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы. Тем более, что Москалик был известен им еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Официальный представитель МИД России также выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.­
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россия, в мире, балашиха, украина, ярослав москалик, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Россия, В мире, Балашиха, Украина, Ярослав Москалик, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

МИД РФ допустил причастность Украины к убийству генерал-лейтенанта Москалика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы, если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет миру варварскую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами Москалик погиб. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки".
"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы. Тем более, что Москалик был известен им еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД России также выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.­
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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РоссияВ миреБалашихаУкраинаЯрослав МоскаликМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Светлана Петренко
 
 
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