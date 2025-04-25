https://ria.ru/20250425/mid-2013482739.html

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:53:00+03:00

2025-04-25T17:53:00+03:00

2025-04-25T18:19:00+03:00

россия

в мире

балашиха

украина

ярослав москалик

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы, если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет миру варварскую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами Москалик погиб. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки"."Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы. Тем более, что Москалик был известен им еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Официальный представитель МИД России также выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.­

https://ria.ru/20250425/general-2013461221.html

россия

балашиха

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, балашиха, украина, ярослав москалик, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко