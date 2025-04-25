МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
МИД РФ допустил причастность Украины к убийству генерал-лейтенанта Москалика
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы, если расследование подтвердит украинский след, это вновь покажет миру варварскую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами Москалик погиб. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки".
"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы. Тем более, что Москалик был известен им еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД России также выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.