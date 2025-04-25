https://ria.ru/20250425/metro-2013335006.html

Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности

Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности - РИА Новости, 25.04.2025

Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности

Станции "Третьяковская" и "Марксистская" метро Москвы работают штатно, ранее на короткое время на них "снижался уровень освещенности на платформе" и не работали РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Станции "Третьяковская" и "Марксистская" метро Москвы работают штатно, ранее на короткое время на них "снижался уровень освещенности на платформе" и не работали эскалаторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. Ранее ряд Telegram-каналов публиковали видео якобы с указанных станций, где не работали эскалаторы и некоторые элементы освещения. "Станции "Третьяковская" и "Марксистская" работают в обычном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на короткое время снижался уровень освещенности на платформе, также останавливались эскалаторы. Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250422/metro-2012838635.html

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