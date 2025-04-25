https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html

Медведев рассказал о проведении "Диктанта Победы" в России и за рубежом

Медведев рассказал о проведении "Диктанта Победы" в России и за рубежом - РИА Новости, 25.04.2025

Медведев рассказал о проведении "Диктанта Победы" в России и за рубежом

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что акция "диктант Победы" в 2025 году станет самой масштабной за все время... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:10:00+03:00

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2025-04-25T13:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что акция "диктант Победы" в 2025 году станет самой масштабной за все время проведения, диктант напишут более двух миллионов человек во всех регионах России и еще в 84 странах. "В этом году диктант станет самым масштабным за всю историю. Его напишут более двух миллионов человек во всех регионах нашей страны и в 84 странах мира", - отметил Медведев, выступая на открытии акции. Зампред Совбеза РФ добавил, что диктант напишут в том числе и на необычных площадках, таких как ледокол "Арктика" и Международная космическая станция. По поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в тестах "Диктанта Победы" в этом году впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов касаются этих событий.

https://ria.ru/20250425/indonezija-2013342354.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне