https://ria.ru/20250425/medvedev-2013363972.html

Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев

Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025

Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев

Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель "Единой России",... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:37:00+03:00

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2025-04-25T12:12:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

единая россия

дмитрий медведев

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать", - сказал Медведев, выступая на торжественном открытии международной патриотической акции "Диктант Победы".Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Участниками акции, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.

https://ria.ru/20250425/elba-2013189957.html

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россия, единая россия, дмитрий медведев, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне