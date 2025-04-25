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Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:37 25.04.2025 (обновлено: 12:12 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013363972.html
Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025
Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель "Единой России",... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:37:00+03:00
2025-04-25T12:12:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
единая россия
дмитрий медведев
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать", - сказал Медведев, выступая на торжественном открытии международной патриотической акции "Диктант Победы".Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Участниками акции, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
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россия, единая россия, дмитрий медведев, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: РФ не позволит переписать историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в Международной акции "Диктант Победы"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в Международной акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в Международной акции "Диктант Победы"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать", - сказал Медведев, выступая на торжественном открытии международной патриотической акции "Диктант Победы".
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Участниками акции, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
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