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Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина
Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина - РИА Новости, 25.04.2025
Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина
В подмосковной Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина, есть погибшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:32:00+03:00
2025-04-25T11:32:00+03:00
2025-04-25T21:48:00+03:00
происшествия
балашиха
нестеров
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В подмосковной Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина, есть погибшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова", — сказал он.По предварительным данным, погиб один человек, добавил собеседник агентства.Пожар, начавшийся после взрыва, уже потушили. На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установит причины взрыва и личность пострадавшего.Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
2025-04-25T11:32
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РИА Новости
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происшествия, балашиха, нестеров, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Происшествия, Балашиха, Нестеров, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина
В Балашихе взорвалась машина во дворе жилого дома, погиб один человек