https://ria.ru/20250425/mchs-2013362889.html

Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина

Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина - РИА Новости, 25.04.2025

Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвалась машина

В подмосковной Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина, есть погибшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2025

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происшествия

балашиха

нестеров

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В подмосковной Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина, есть погибшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел взрыв легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова", — сказал он.По предварительным данным, погиб один человек, добавил собеседник агентства.Пожар, начавшийся после взрыва, уже потушили. На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установит причины взрыва и личность пострадавшего.Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html

балашиха

нестеров

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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T11:32 true PT0M07S

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происшествия, балашиха, нестеров, ярослав москалик, убийство генерала москалика