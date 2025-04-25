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Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году - РИА Новости, 25.04.2025
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09:24 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/mask-2013327423.html
Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году
Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году - РИА Новости, 25.04.2025
Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году
Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказался о гипотетическом переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:24:00+03:00
2025-04-25T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказался о гипотетическом переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в 2032 году, призвав "думать наперед". "Думайте наперед!" - прокомментировал Маск в соцсети X пост пользователя, опубликовавшего картинку с бейсболкой, на которой изображен агитационный текст "Трамп 2032". Ранее интернет-магазин президента Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. В случае участия в президентской гонке в 2032 году, Трампу на момент выборов будет 86 лет. Трамп уже стал самым пожилым американским президентом на момент занятия должности в январе 2025 года в возрасте 78 лет и семи месяцев. Возраст его предшественника на посту Джо Байдена в день инаугурации в 2021 году составлял 78 лет и два месяца. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html
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дональд трамп, сша, илон маск, джо байден, в мире
Дональд Трамп, США, Илон Маск, Джо Байден, В мире
Маск высказался о переизбрании Трампа в 2032 году

Маск призвал думать наперед в вопросе переизбрания Трампа в 2032 году

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказался о гипотетическом переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в 2032 году, призвав "думать наперед".
"Думайте наперед!" - прокомментировал Маск в соцсети X пост пользователя, опубликовавшего картинку с бейсболкой, на которой изображен агитационный текст "Трамп 2032".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
24 апреля, 21:54
Ранее интернет-магазин президента Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок.
В случае участия в президентской гонке в 2032 году, Трампу на момент выборов будет 86 лет. Трамп уже стал самым пожилым американским президентом на момент занятия должности в январе 2025 года в возрасте 78 лет и семи месяцев. Возраст его предшественника на посту Джо Байдена в день инаугурации в 2021 году составлял 78 лет и два месяца.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Конгрессмены хотят проверить сделки Трампа на взяточничество
24 апреля, 15:38
 
Дональд ТрампСШАИлон МаскДжо БайденВ мире
 
 
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