Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского
Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского об учете помощи от США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X.
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.
"Самое смешное, что я прочитал за весь день", — написал Маск.
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, "был должным образом отслежен и учтен".
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, "был должным образом отслежен и учтен".
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.