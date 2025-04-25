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Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 25.04.2025 (обновлено: 09:24 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mask-2013321425.html
Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского
Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025
Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:22:00+03:00
2025-04-25T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи. "Самое смешное, что я прочитал за весь день", — написал Маск. В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, "был должным образом отслежен и учтен".Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013323563.html
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в мире, илон маск, владимир зеленский, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Владимир Зеленский, США, Украина
Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского

Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского об учете помощи от США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X.

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Самое смешное, что я прочитал за весь день", — написал Маск.

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, "был должным образом отслежен и учтен".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.

В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
 
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