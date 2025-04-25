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Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского

Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского - РИА Новости, 25.04.2025

Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:22:00+03:00

2025-04-25T08:22:00+03:00

2025-04-25T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи. "Самое смешное, что я прочитал за весь день", — написал Маск. В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, "был должным образом отслежен и учтен".Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013323563.html

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в мире, илон маск, владимир зеленский, сша, украина