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Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:13 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/mashkov-2013389451.html
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"
Патриотическая акция "Диктант Победы является не только проверкой знаний, но также возможностью понять и прочувствовать путь героев нашей страны, заявил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:13:00+03:00
2025-04-25T13:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир машков
олег табаков
борис васильев
единая россия
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Диктант Победы является не только проверкой знаний, но также возможностью понять и прочувствовать путь героев нашей страны, заявил председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Олега Табакова и "Современника", народный артист России Владимир Машков. "Диктант Победы - это и проверка знаний, и, наверное, наше желание и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли, а понять - это значит почувствовать", - сказал Машков, выступая на открытии акции. По мнению артиста, акция помогает проверить, "остались ли у нас и развиваются ли такие великие чувства, как сострадание, сопереживание, сорадость". Машков отметил, что чувства любви к Родине не рождаются вместе с человеком, их приобретают в воспитании. Так, он вспомнил, как вместе с артистами театра Олега Табакова принимал участие в съемках фильма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева. "Каждый день мы проходили по этому мемориальному комплексу, я сталкивался с одной надписью, написанной на русском языке. "Я умираю, но не сдаюсь". И мне кажется, это и есть смысл русского воина", - подчеркнул артист. Картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, и вскоре - 1 мая - выйдет в широкий российский прокат. В фильме снялись молодые актеры театра, а также студенты Театральной школы Табакова. "Когда воспроизводят эти чувства уже молодые артисты, которые только начинают свой путь в этой деятельности, мне кажется, это важнейшая воспитательная миссия", - сказал Машков. Он пожелал участника акции успехов и побед во всем, а также поздравил с приближающимся праздником Победы. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Акция проводится с 2019 года.
https://ria.ru/20250424/diktant_pobedy-2013263923.html
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россия, владимир машков, олег табаков, борис васильев, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Машков, Олег Табаков, Борис Васильев, Единая Россия, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"

Машков: акция "Диктант Победы" помогает понять путь героев России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Машков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Диктант Победы является не только проверкой знаний, но также возможностью понять и прочувствовать путь героев нашей страны, заявил председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Олега Табакова и "Современника", народный артист России Владимир Машков.
"Диктант Победы - это и проверка знаний, и, наверное, наше желание и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли, а понять - это значит почувствовать", - сказал Машков, выступая на открытии акции.
По мнению артиста, акция помогает проверить, "остались ли у нас и развиваются ли такие великие чувства, как сострадание, сопереживание, сорадость". Машков отметил, что чувства любви к Родине не рождаются вместе с человеком, их приобретают в воспитании. Так, он вспомнил, как вместе с артистами театра Олега Табакова принимал участие в съемках фильма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.
"Каждый день мы проходили по этому мемориальному комплексу, я сталкивался с одной надписью, написанной на русском языке. "Я умираю, но не сдаюсь". И мне кажется, это и есть смысл русского воина", - подчеркнул артист.
Картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, и вскоре - 1 мая - выйдет в широкий российский прокат. В фильме снялись молодые актеры театра, а также студенты Театральной школы Табакова.
"Когда воспроизводят эти чувства уже молодые артисты, которые только начинают свой путь в этой деятельности, мне кажется, это важнейшая воспитательная миссия", - сказал Машков.
Он пожелал участника акции успехов и побед во всем, а также поздравил с приближающимся праздником Победы.
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Акция проводится с 2019 года.
Международная патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Диктант Победы: когда пройдет в 2025 году, как участвовать
24 апреля, 18:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир МашковОлег ТабаковБорис ВасильевЕдиная РоссияДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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