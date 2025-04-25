https://ria.ru/20250425/mashkov-2013389451.html

Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"

Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"

Патриотическая акция "Диктант Победы является не только проверкой знаний, но также возможностью понять и прочувствовать путь героев нашей страны, заявил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:13:00+03:00

2025-04-25T13:13:00+03:00

2025-04-25T13:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир машков

олег табаков

борис васильев

единая россия

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/01/1555140104_0:158:3030:1862_1920x0_80_0_0_cafb5c64ca9918ae8e805ceb6b27a71a.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Диктант Победы является не только проверкой знаний, но также возможностью понять и прочувствовать путь героев нашей страны, заявил председатель Союза театральных деятелей, худрук Театра Олега Табакова и "Современника", народный артист России Владимир Машков. "Диктант Победы - это и проверка знаний, и, наверное, наше желание и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли, а понять - это значит почувствовать", - сказал Машков, выступая на открытии акции. По мнению артиста, акция помогает проверить, "остались ли у нас и развиваются ли такие великие чувства, как сострадание, сопереживание, сорадость". Машков отметил, что чувства любви к Родине не рождаются вместе с человеком, их приобретают в воспитании. Так, он вспомнил, как вместе с артистами театра Олега Табакова принимал участие в съемках фильма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева. "Каждый день мы проходили по этому мемориальному комплексу, я сталкивался с одной надписью, написанной на русском языке. "Я умираю, но не сдаюсь". И мне кажется, это и есть смысл русского воина", - подчеркнул артист. Картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, и вскоре - 1 мая - выйдет в широкий российский прокат. В фильме снялись молодые актеры театра, а также студенты Театральной школы Табакова. "Когда воспроизводят эти чувства уже молодые артисты, которые только начинают свой путь в этой деятельности, мне кажется, это важнейшая воспитательная миссия", - сказал Машков. Он пожелал участника акции успехов и побед во всем, а также поздравил с приближающимся праздником Победы. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Акция проводится с 2019 года.

https://ria.ru/20250424/diktant_pobedy-2013263923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир машков, олег табаков, борис васильев, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне