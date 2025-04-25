https://ria.ru/20250425/malchik-2013367733.html

Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии

Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии - РИА Новости, 25.04.2025

Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии

Пятнадцатилетний мальчик, которого избил пьяный подросток в башкирском селе, скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 25.04.2025

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УФА, 25 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик, которого избил пьяный подросток в башкирском селе, скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Инцидент произошёл 5 апреля в Калтасинском районе. Очевидцы обнаружили на улице 15-летнего мальчика без сознания и вызвали "скорую". Ребёнок был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя 10 дней он скончался. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Им оказался 17-летний житель села Калтасы. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов руками по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемого арестовали. Ряд Telegram-каналов пишут, что школьника избили из-за того, что он пытался разнять драку.

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