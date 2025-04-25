Рейтинг@Mail.ru
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 25.04.2025 (обновлено: 11:54 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/malchik-2013367733.html
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии - РИА Новости, 25.04.2025
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии
Пятнадцатилетний мальчик, которого избил пьяный подросток в башкирском селе, скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:53:00+03:00
2025-04-25T11:54:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
УФА, 25 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик, которого избил пьяный подросток в башкирском селе, скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Инцидент произошёл 5 апреля в Калтасинском районе. Очевидцы обнаружили на улице 15-летнего мальчика без сознания и вызвали "скорую". Ребёнок был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя 10 дней он скончался. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Им оказался 17-летний житель села Калтасы. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов руками по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемого арестовали. Ряд Telegram-каналов пишут, что школьника избили из-за того, что он пытался разнять драку.
https://ria.ru/20250423/bratsk-2013007928.html
https://ria.ru/20250422/shkola-2012844201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Мальчик, которого избил пьяный подросток, умер в больнице в Башкирии

СК РФ: мальчик, избитый пьяным подростком, умер в больнице в Башкирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 25 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик, которого избил пьяный подросток в башкирском селе, скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Инцидент произошёл 5 апреля в Калтасинском районе. Очевидцы обнаружили на улице 15-летнего мальчика без сознания и вызвали "скорую". Ребёнок был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя 10 дней он скончался. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде
23 апреля, 17:17
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Им оказался 17-летний житель села Калтасы. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов руками по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемого арестовали.
Ряд Telegram-каналов пишут, что школьника избили из-за того, что он пытался разнять драку.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы
22 апреля, 20:54
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала