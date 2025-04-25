Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов - РИА Новости, 25.04.2025
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов
Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, передает агентство РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:21:00+03:00
2025-04-25T15:21:00+03:00
в мире
польша
литва
витебская область
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, передает агентство Белта. Лукашенко коснулся вопроса привлечения трудовых мигрантов в Витебской области, согласовывая назначение помощника президента - инспектора по Витебской области Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома. "Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране - прим.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, - люди едут (на работу в Белоруссию - ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает - принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция - это нормально", - сказал президент. По его словам, Польше и Литве не стоит "беситься" по поводу мигрантов. "Там еще поляки наших этих беглых подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993989006.html
польша
литва
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, литва, витебская область, александр лукашенко
В мире, Польша, Литва, Витебская область, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов

Лукашенко призвал Польшу и Литву не возмущаться из-за трудовых мигрантов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, передает агентство Белта.
Лукашенко коснулся вопроса привлечения трудовых мигрантов в Витебской области, согласовывая назначение помощника президента - инспектора по Витебской области Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома.
"Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране - прим.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, - люди едут (на работу в Белоруссию - ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает - принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция - это нормально", - сказал президент.
По его словам, Польше и Литве не стоит "беситься" по поводу мигрантов.
"Там еще поляки наших этих беглых подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Мы туда не ездим". Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе
16 января, 13:01
 
В миреПольшаЛитваВитебская областьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала