https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html

Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов

Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов - РИА Новости, 25.04.2025

Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов

Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, передает агентство РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:21:00+03:00

2025-04-25T15:21:00+03:00

2025-04-25T15:21:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, передает агентство Белта. Лукашенко коснулся вопроса привлечения трудовых мигрантов в Витебской области, согласовывая назначение помощника президента - инспектора по Витебской области Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома. "Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране - прим.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, - люди едут (на работу в Белоруссию - ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает - принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция - это нормально", - сказал президент. По его словам, Польше и Литве не стоит "беситься" по поводу мигрантов. "Там еще поляки наших этих беглых подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993989006.html

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литва

витебская область

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в мире, польша, литва, витебская область, александр лукашенко