https://ria.ru/20250425/litvy-2013488036.html

МИД Литвы вызвал представителя посольства России

МИД Литвы вызвал представителя посольства России - РИА Новости, 25.04.2025

МИД Литвы вызвал представителя посольства России

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского МИД. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского МИД. "Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок", - говорится в сообщении МИД Литвы в социальной сети X. В четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.

https://ria.ru/20250321/litva-2006463366.html

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