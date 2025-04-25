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МИД Литвы вызвал представителя посольства России - РИА Новости, 25.04.2025
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18:19 25.04.2025 (обновлено: 21:47 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/litvy-2013488036.html
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя посольства России - РИА Новости, 25.04.2025
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского МИД. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского МИД. "Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок", - говорится в сообщении МИД Литвы в социальной сети X. В четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.
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в мире, литва, россия, украина
В мире, Литва, Россия, Украина
МИД Литвы вызвал представителя посольства России

МИД Литвы вызвал представителя посольства России, чтобы выразить протест

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского МИД.
"Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок", - говорится в сообщении МИД Литвы в социальной сети X.
В четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Президент Литвы предложил дерзкий план против России
21 марта, 14:23
 
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