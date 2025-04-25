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Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц - РИА Новости, 25.04.2025
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19:40 25.04.2025 (обновлено: 19:56 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/lesta-2013501616.html
Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц
Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц - РИА Новости, 25.04.2025
Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц
Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:40:00+03:00
2025-04-25T19:56:00+03:00
москва
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости.В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе.Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании."Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе.Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр."Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
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москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц

Представители компании "Леста Игры" обжаловали арест активов связанных юрлиц

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе.
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10 января, 13:03
Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании.
"Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе.
Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр.
"Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
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