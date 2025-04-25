https://ria.ru/20250425/lesta-2013501616.html

Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц

Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц - РИА Новости, 25.04.2025

Компания "Леста Игры" обжаловала арест активов связанных с ней юрлиц

Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:40:00+03:00

2025-04-25T19:40:00+03:00

2025-04-25T19:56:00+03:00

москва

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости.В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе.Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании."Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе.Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр."Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.

https://ria.ru/20250110/igry-1993099618.html

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москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия