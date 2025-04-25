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В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:24 25.04.2025 (обновлено: 11:52 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/lentochka-2013360690.html
В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2025
В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка"
Приднестровская партия "Обновление" организовала начало ежегодной акции "Георгиевская ленточка" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:24:00+03:00
2025-04-25T11:52:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Приднестровская партия "Обновление" организовала начало ежегодной акции "Георгиевская ленточка" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В Приднестровье началась ежегодная акция "Георгиевская ленточка" в память о тех, кто боролся с фашизмом. Партия "Обновление" и ее молодежное крыло организовали старт акции за две недели до 9 Мая – тогда же, когда ее запустили и в России. Торжественные мероприятия прошли в ряде городов и сел республики у мемориалов и памятных мест", - сообщает партийная пресс-служба. "Гордимся, что подхватили эту акцию, что традиция вручать ленточки прижилась в нашем крае. Акция находит отклик у людей разных стран. Это дань памяти погибшим, воинам, победившим фашизм. Приднестровцы в эти дни вместе со всеми, кто чтит великий подвиг", - приводит пресс-служба слова лидера партии, вице-спикера парламента ПМР Галины Антюфеевой. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html
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в мире, молдавия, россия, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Россия, СССР
В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье партия "Обновление" организовала акцию "Георгиевская ленточка"

© Фото : Республиканская партия "Обновление"Акция "Георгиевская ленточка" в Приднестровье
Акция Георгиевская ленточка в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Республиканская партия "Обновление"
Акция "Георгиевская ленточка" в Приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Приднестровская партия "Обновление" организовала начало ежегодной акции "Георгиевская ленточка" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В Приднестровье началась ежегодная акция "Георгиевская ленточка" в память о тех, кто боролся с фашизмом. Партия "Обновление" и ее молодежное крыло организовали старт акции за две недели до 9 Мая – тогда же, когда ее запустили и в России. Торжественные мероприятия прошли в ряде городов и сел республики у мемориалов и памятных мест", - сообщает партийная пресс-служба.
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"Гордимся, что подхватили эту акцию, что традиция вручать ленточки прижилась в нашем крае. Акция находит отклик у людей разных стран. Это дань памяти погибшим, воинам, победившим фашизм. Приднестровцы в эти дни вместе со всеми, кто чтит великий подвиг", - приводит пресс-служба слова лидера партии, вице-спикера парламента ПМР Галины Антюфеевой.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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