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Лавров раскритиковал слова посла Франции о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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16:07 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/lavrov-2013448841.html
Лавров раскритиковал слова посла Франции о конфликте на Украине
Лавров раскритиковал слова посла Франции о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Лавров раскритиковал слова посла Франции о конфликте на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал высказывания посла Франции в РФ Николя де Ривьера по поводу украинского кризиса, тот умолчал о ведущей роли Парижа в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:07:00+03:00
2025-04-25T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал высказывания посла Франции в РФ Николя де Ривьера по поводу украинского кризиса, тот умолчал о ведущей роли Парижа в направлении Украины и её народа к катастрофе. Министр обратил внимание на интервью главы французской дипмиссии "Коммерсанту". "Он сюда приехал после того, как работал постоянным представителем Франции при ООН. В статье безапелляционно говорится, что все проблемы заключаются в том, что Россия "напала на Францию". Нет ни слова о предупреждениях, которые делали Западу в течение десяти лет и президент Владимир Путин, и другие российские руководители, предостерегая от продвижения НАТО на Восток, от вскармливания на Украине после госпереворота откровенно нацистского режима. Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что именно Париж в феврале 2014 года был гарантом первых договоренностей по Украине. "А наутро, когда оппозиция наплевала на них, на тех, кто их гарантировал, не сделала ничего, чтобы вразумить путчистов и вернуть их к растоптанным договоренностям. Когда лидеры госпереворота, заявив, что они создают на Украине "правительство победителей", в качестве своей приоритетной цели объявили отмену статуса русского языка, демократическое руководство в Париже промолчало", - пояснил министр. Лавров напомнил, что Франция была гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. "Но, как недавно признались подписавшие их тогдашние президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко, они не собирались их выполнять. Нужно было время, чтобы накачать Украину оружием, подготовить ее к войне против России. Об этом в интервью Николя де Ривьера ни слова. Он лишь гордо заявляет, что Устав ООН требует уважать территориальную целостность. Россия "напала" и Россия "должна уйти". А то, что Устав ООН требует соблюдать, уважать, обеспечивать права человека независимо от расы, пола, языка и религии, бывший представитель Франции при ООН не говорит ни слова", - подчеркнул он. По словам министра, глава французской дипмиссии умолчал и том, что Киев задолго до начала спецоперации РФ стал "методично уничтожать законодательно русский язык во всех сферах, включая образование, культуру, средства массовой информации". Недавно запретили Украинскую православную церковь, каноническую сестру Русской православной церкви. Бывший посол Франции при ООН умолчал о том, что есть в Уставе ООН еще и принцип права наций на самоопределение, вступающий в силу в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи ООН тогда, когда власти определенной территории не представляют интересы ее населения. Так было, когда европейские метрополии перестали представлять и никогда не представляли интересы населения и колоний. Пошел процесс деколонизации. Так было и после того, как на Украине к власти пришел откровенно нацистский режим, который не то, что не представлял, а противоречил интересам населения исторических юго-восточных земель Украины", - отметил Лавров. Он добавил, что Москва глубоко убеждена, что во Франции есть миллионы людей, которые понимают происходящее и не хотят жертвовать дружбой с Россией ради "сомнительных преимуществ поддержки нацистского режима".
https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011992484.html
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в мире, россия, франция, украина, сергей лавров, николя де ривьер, владимир путин, оон, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Сергей Лавров, Николя Де Ривьер, Владимир Путин, ООН, НАТО
Лавров раскритиковал слова посла Франции о конфликте на Украине

Лавров: Париж сыграл ведущую роль в направлении Украины к катастрофе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал высказывания посла Франции в РФ Николя де Ривьера по поводу украинского кризиса, тот умолчал о ведущей роли Парижа в направлении Украины и её народа к катастрофе.
Министр обратил внимание на интервью главы французской дипмиссии "Коммерсанту".
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"Он сюда приехал после того, как работал постоянным представителем Франции при ООН. В статье безапелляционно говорится, что все проблемы заключаются в том, что Россия "напала на Францию". Нет ни слова о предупреждениях, которые делали Западу в течение десяти лет и президент Владимир Путин, и другие российские руководители, предостерегая от продвижения НАТО на Восток, от вскармливания на Украине после госпереворота откровенно нацистского режима. Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция", - сказал Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что именно Париж в феврале 2014 года был гарантом первых договоренностей по Украине.
"А наутро, когда оппозиция наплевала на них, на тех, кто их гарантировал, не сделала ничего, чтобы вразумить путчистов и вернуть их к растоптанным договоренностям. Когда лидеры госпереворота, заявив, что они создают на Украине "правительство победителей", в качестве своей приоритетной цели объявили отмену статуса русского языка, демократическое руководство в Париже промолчало", - пояснил министр.
Лавров напомнил, что Франция была гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года.
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"Но, как недавно признались подписавшие их тогдашние президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко, они не собирались их выполнять. Нужно было время, чтобы накачать Украину оружием, подготовить ее к войне против России. Об этом в интервью Николя де Ривьера ни слова. Он лишь гордо заявляет, что Устав ООН требует уважать территориальную целостность. Россия "напала" и Россия "должна уйти". А то, что Устав ООН требует соблюдать, уважать, обеспечивать права человека независимо от расы, пола, языка и религии, бывший представитель Франции при ООН не говорит ни слова", - подчеркнул он.
По словам министра, глава французской дипмиссии умолчал и том, что Киев задолго до начала спецоперации РФ стал "методично уничтожать законодательно русский язык во всех сферах, включая образование, культуру, средства массовой информации".
Недавно запретили Украинскую православную церковь, каноническую сестру Русской православной церкви. Бывший посол Франции при ООН умолчал о том, что есть в Уставе ООН еще и принцип права наций на самоопределение, вступающий в силу в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи ООН тогда, когда власти определенной территории не представляют интересы ее населения. Так было, когда европейские метрополии перестали представлять и никогда не представляли интересы населения и колоний. Пошел процесс деколонизации. Так было и после того, как на Украине к власти пришел откровенно нацистский режим, который не то, что не представлял, а противоречил интересам населения исторических юго-восточных земель Украины", - отметил Лавров.
Он добавил, что Москва глубоко убеждена, что во Франции есть миллионы людей, которые понимают происходящее и не хотят жертвовать дружбой с Россией ради "сомнительных преимуществ поддержки нацистского режима".
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