https://ria.ru/20250425/lavrov-2013306375.html

Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе - РИА Новости, 25.04.2025

Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о Уиткоффе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу CBS иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:13:00+03:00

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москва

сша

сергей лавров

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу CBS иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Ведущая телеканала в ходе интервью с Лавровым спросила, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой ранее объявил американский лидер Дональд Трамп. "Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - поинтересовался Лавров. Лица телеведущей в этот момент не показали. Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013305628.html

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россия, москва, сша, сергей лавров, стив уиткофф, владимир путин