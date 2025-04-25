Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине
Лавров: Россия готова к сделке, но нужно финализировать некоторые элементы
Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News.
"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — сказал он.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, предположил министр.
Кроме того, глава МИД отверг обвинения в атаках на гражданские цели на Украине.
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"Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные... Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их", — заключил Лавров.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации Washington Post, США намеревались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
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