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Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:27 25.04.2025 (обновлено: 03:30 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/lavrov-2013305080.html
Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине
Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине
Москва готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:27:00+03:00
2025-04-25T03:30:00+03:00
в мире
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News."Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — сказал он.Хозяин Белого дома Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, предположил министр.Кроме того, глава МИД отверг обвинения в атаках на гражданские цели на Украине."Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные... Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их", — заключил Лавров.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации Washington Post, США намеревались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html
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в мире, дональд трамп, сергей лавров, украина, сша, россия
В мире, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия
Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Лавров: Россия готова к сделке, но нужно финализировать некоторые элементы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News.
"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено
Вчера, 08:00
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, предположил министр.
Кроме того, глава МИД отверг обвинения в атаках на гражданские цели на Украине.
«
"Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные... Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их", — заключил Лавров.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации Washington Post, США намеревались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСергей ЛавровУкраинаСШАРоссия
 
 
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