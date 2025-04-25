Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру
Гусев: запрет русской культуры связан с боязнью руководства Европы
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДиректор Государственного Русского музея Владимир Гусев
Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри страны, считает президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев.
Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет.
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"Почему запрещают русскую культуру? Потому что боятся те, задача которых создать, слепить врага, отвлечь людей от проблем внутри своей страны и превратить Россию в единственного врага. Они хотят создать образ того, что Россия - это дикая страна, варвары, здесь нет никакой культуры - только балалайки, медведи и водка. Как же - человек послушает Чайковского, придет на балет Мариинского или Большого театров, прочитает Толстого?" - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Гусева, зарубежные лидеры такие, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Герхард Шредер, Валери Жискар д'Эстен - в первую очередь были личностями.
"Сейчас я бы не сказал так о лидерах современной Европы. Достаточно вспомнить одного персонажа - Жозеп Боррель. Он говорил, что живет в "райском саду", а мы живем в "джунглях", - подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.