https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html

Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру

Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру - РИА Новости, 25.04.2025

Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру

Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:23:00+03:00

2025-04-25T10:23:00+03:00

2025-04-25T10:23:00+03:00

культура

европа

владимир гусев

гельмут коль

франсуа миттеран

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156140/29/1561402994_0:326:2895:1954_1920x0_80_0_0_7cf5acd887049245cd26440028603152.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри страны, считает президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев. Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет. "Почему запрещают русскую культуру? Потому что боятся те, задача которых создать, слепить врага, отвлечь людей от проблем внутри своей страны и превратить Россию в единственного врага. Они хотят создать образ того, что Россия - это дикая страна, варвары, здесь нет никакой культуры - только балалайки, медведи и водка. Как же - человек послушает Чайковского, придет на балет Мариинского или Большого театров, прочитает Толстого?" - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Гусева, зарубежные лидеры такие, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Герхард Шредер, Валери Жискар д'Эстен - в первую очередь были личностями. "Сейчас я бы не сказал так о лидерах современной Европы. Достаточно вспомнить одного персонажа - Жозеп Боррель. Он говорил, что живет в "райском саду", а мы живем в "джунглях", - подчеркнул он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html

https://ria.ru/20230506/flag-1870178184.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, владимир гусев, гельмут коль, франсуа миттеран, в мире