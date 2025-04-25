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Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру - РИА Новости, 25.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:23 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html
Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру
Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру - РИА Новости, 25.04.2025
Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру
Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T10:23:00+03:00
культура
европа
владимир гусев
гельмут коль
франсуа миттеран
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри страны, считает президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев. Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет. "Почему запрещают русскую культуру? Потому что боятся те, задача которых создать, слепить врага, отвлечь людей от проблем внутри своей страны и превратить Россию в единственного врага. Они хотят создать образ того, что Россия - это дикая страна, варвары, здесь нет никакой культуры - только балалайки, медведи и водка. Как же - человек послушает Чайковского, придет на балет Мариинского или Большого театров, прочитает Толстого?" - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Гусева, зарубежные лидеры такие, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Герхард Шредер, Валери Жискар д'Эстен - в первую очередь были личностями. "Сейчас я бы не сказал так о лидерах современной Европы. Достаточно вспомнить одного персонажа - Жозеп Боррель. Он говорил, что живет в "райском саду", а мы живем в "джунглях", - подчеркнул он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html
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европа, владимир гусев, гельмут коль, франсуа миттеран, в мире
Культура, Европа, Владимир Гусев, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, В мире
Президент Русского музея объяснил, почему Европа запрещает русскую культуру

Гусев: запрет русской культуры связан с боязнью руководства Европы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДиректор Государственного Русского музея Владимир Гусев
Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тенденция на отмену и запрет русской культуры связана с боязнью руководства Европы и желанием создать врага в лице России, чтобы отвлечь людей от проблем внутри страны, считает президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев.
Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет.
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"Почему запрещают русскую культуру? Потому что боятся те, задача которых создать, слепить врага, отвлечь людей от проблем внутри своей страны и превратить Россию в единственного врага. Они хотят создать образ того, что Россия - это дикая страна, варвары, здесь нет никакой культуры - только балалайки, медведи и водка. Как же - человек послушает Чайковского, придет на балет Мариинского или Большого театров, прочитает Толстого?" - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Гусева, зарубежные лидеры такие, как Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Герхард Шредер, Валери Жискар д'Эстен - в первую очередь были личностями.
"Сейчас я бы не сказал так о лидерах современной Европы. Достаточно вспомнить одного персонажа - Жозеп Боррель. Он говорил, что живет в "райском саду", а мы живем в "джунглях", - подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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