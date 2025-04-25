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На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет
На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет - РИА Новости, 25.04.2025
На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет
Суд назначил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения 19-летней жительнице Краснодарского края за убийство новорожденной дочери, которую она выбросила в уличный... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:15:00+03:00
2025-04-25T13:15:00+03:00
2025-04-25T13:15:00+03:00
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения 19-летней жительнице Краснодарского края за убийство новорожденной дочери, которую она выбросила в уличный туалет, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным краевой прокуратуры, 19-летняя жительница Курганинского района родила в доме жизнеспособную девочку. Девушка хотела скрыть ребенка от своих родителей и биологического отца, поэтому выбросила ребенка в уличный туалет на территории дома. По данным суда, о преступлении стало известно через несколько дней, когда подсудимая попала в больницу. "Курганинским районным судом оглашен приговор в отношении Юлии Вишталюк. 19-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. В судебном заседании девушка полностью признала вину.
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происшествия, краснодарский край, россия, стрельба в мурманске
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Стрельба в Мурманске
На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет
Жительница Кубани получила год и 6 мес колонии за убийство новорожденной дочери
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Суд назначил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения 19-летней жительнице Краснодарского края за убийство новорожденной дочери, которую она выбросила в уличный туалет, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По данным краевой прокуратуры, 19-летняя жительница Курганинского района родила в доме жизнеспособную девочку. Девушка хотела скрыть ребенка от своих родителей и биологического отца, поэтому выбросила ребенка в уличный туалет на территории дома. По данным суда, о преступлении стало известно через несколько дней, когда подсудимая попала в больницу.
"Курганинским районным судом оглашен приговор в отношении Юлии Вишталюк. 19-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В судебном заседании девушка полностью признала вину.