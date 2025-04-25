https://ria.ru/20250425/krym-2013524477.html

В США задались неудобным вопросом о Крыме

В США задались неудобным вопросом о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025

В США задались неудобным вопросом о Крыме

Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:05:00+03:00

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2025-04-25T23:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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республика крым

дональд трамп

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют."Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?" — задался вопросом Сакс.Он опубликовал репортаж американского телеканала NBC из Крыма, где репортеры спрашивали у жителей полуострова, в составе какой страны они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы быть частью России.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.Reuters также опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предполагает юридическое признание полуострова территорией России.

https://ria.ru/20250425/kiev-2013473188.html

сша

украина

россия

республика крым

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в мире, сша, украина, россия, республика крым, дональд трамп