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В США задались неудобным вопросом о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/krym-2013524477.html
В США задались неудобным вопросом о Крыме
В США задались неудобным вопросом о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025
В США задались неудобным вопросом о Крыме
Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:05:00+03:00
2025-04-25T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
республика крым
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют."Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?" — задался вопросом Сакс.Он опубликовал репортаж американского телеканала NBC из Крыма, где репортеры спрашивали у жителей полуострова, в составе какой страны они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы быть частью России.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.Reuters также опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предполагает юридическое признание полуострова территорией России.
https://ria.ru/20250425/kiev-2013473188.html
сша
украина
россия
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в мире, сша, украина, россия, республика крым, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Республика Крым, Дональд Трамп
В США задались неудобным вопросом о Крыме

Дэвид Сакс: Украина игнорирует желание жителей Крыма быть частью России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.
«
"Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?" — задался вопросом Сакс.
Он опубликовал репортаж американского телеканала NBC из Крыма, где репортеры спрашивали у жителей полуострова, в составе какой страны они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы быть частью России.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.
Reuters также опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предполагает юридическое признание полуострова территорией России.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Раде сделали неожиданное заявление о Крыме после слов Трампа
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияРеспублика КрымДональд Трамп
 
 
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