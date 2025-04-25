https://ria.ru/20250425/krym-2013524477.html
В США задались неудобным вопросом о Крыме
В США задались неудобным вопросом о Крыме - РИА Новости, 25.04.2025
В США задались неудобным вопросом о Крыме
Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:05:00+03:00
2025-04-25T23:05:00+03:00
2025-04-25T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют."Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?" — задался вопросом Сакс.Он опубликовал репортаж американского телеканала NBC из Крыма, где репортеры спрашивали у жителей полуострова, в составе какой страны они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы быть частью России.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.Reuters также опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предполагает юридическое признание полуострова территорией России.
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в мире, сша, украина, россия, республика крым, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Республика Крым, Дональд Трамп
В США задались неудобным вопросом о Крыме
Дэвид Сакс: Украина игнорирует желание жителей Крыма быть частью России